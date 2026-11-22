FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri İkinci Tur J Grubu'nda İtalya ve İzlanda ile karşılaşmaya hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda beklenmedik bir gelişme yaşandı. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Yavuz Gültekin ve Yiğitcan Saybir'in kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.

Federasyon tarafından yapılan resmi açıklamada, "Ay-yıldızlılarımızda, Yavuz Gültekin ve Yiğitcan Saybir sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak milli oyuncularımız Yavuz Gültekin ve Yiğitcan Saybir'e geçmiş olsun dileklerimizi sunar, en kısa sürede parkelere dönmelerini temenni ederiz." denildi.