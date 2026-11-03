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Ziraat Türkiye Kupası
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Türkoğlu umutlu

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın mücadele edeceği FIBA Dünya Kupası’nda Türkiye’yi yeniden gururlandıracaklarını söyledi.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2026 06:53
Türkoğlu umutlu

Hidayet Türkoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da yaptığı açıklamalarda, A Milli Takım'ın Avrupa ikinciliğinin ardından Dünya Kupası elemelerinde sergilediği performansı, milli oyuncuların kulüplerindeki durumunu ve 2027 FIBA Dünya Kupası'na yönelik beklentilerini değerlendirdi. Milli basketbolcuların son dönemde elde ettikleri başarılarla önemli bir öz güven kazandığını vurgulayan Türkoğlu, bu motivasyonun Katar'da oynanacak turnuvada da sahaya yansımasını beklediklerini söyledi.

GARANTİLEYEN İLK ÜLKE BİZİZ

Avrupa Şampiyonası ve eleme maçlarında ortaya konan basketbolun kendilerini Dünya Kupası için umutlandırdığını belirten Türkoğlu, "Ev sahibi Katar dışında Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ilk ülke biziz. Asıl önemli olan sporcularımızın koruduğu öz güven ve saha içindeki uyum. Bunu yansıttıkları takdirde inşallah turnuvada ülkemizi bir kez daha gururlandıracak sonuçlar elde ederiz" dedi.

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