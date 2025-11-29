Sırada İsviçre var

2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk maçında Bosna Hersek'i 93-71 mağlup eden A Milli Takımımız'da başantrenör Ergin Ataman, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Grupta Sırbistan'ın, İsviçre'yi ilk yarıyı 57-34 geride tamamlamasına karşın 90-86 yendiği diğer maçı da değerlendiren Ataman, "Grup maçları bu şekilde. Klasmanda üst sıralarda olmayan takımlar da ciddi maçlar oynayabiliyor. Kadrolar da çok farklı. İsviçre'yi tanımıyoruz. Tabii ki deplasmandaki maç zorlu olacak ama mutlak hedefimiz galibiyet" dedi. ERGİN Ataman, öncelikli hedefimizin 2027 Dünya Kupası Elemeleri birinci tur grup aşamasını iyi bir sonuçla bitirmek olduğunu kaydetti. Başarılı çalıştırıcı, "Bu maç iyi bir antrenman da oldu. Oyuncular yorgun. Orada tek antrenmanla maçın hazırlığını yapacağız. Cedi Osman'ın da ciddi bir sakatlığı var. Doktorlar, İsviçre'de oynayacak durumda olmadığını söyledi. Grup maçlarından iyi bir sonuçla çıkabilmek öncelikli hedefimiz. Çapraz grupta da İtalya ve Litvanya var. Bu grupta Türkiye ve Sırbistan'ın da olduğunu düşünürseniz bu 4 takımdan biri dışarıda kalacak. Sürpriz takımlar da var. Aynı ciddiyette devam edeceğiz" diye umut dağıttı.