CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basket Erkek Milli Sırada İsviçre var

Sırada İsviçre var

Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında Bosna Hersek’i deviren 12 Dev Adam’da Ergin Ataman, İsviçre’yi de yenmek istediklerini söyledi.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 06:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sırada İsviçre var
2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk maçında Bosna Hersek'i 93-71 mağlup eden A Milli Takımımız'da başantrenör Ergin Ataman, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Grupta Sırbistan'ın, İsviçre'yi ilk yarıyı 57-34 geride tamamlamasına karşın 90-86 yendiği diğer maçı da değerlendiren Ataman, "Grup maçları bu şekilde. Klasmanda üst sıralarda olmayan takımlar da ciddi maçlar oynayabiliyor. Kadrolar da çok farklı. İsviçre'yi tanımıyoruz. Tabii ki deplasmandaki maç zorlu olacak ama mutlak hedefimiz galibiyet" dedi. ERGİN Ataman, öncelikli hedefimizin 2027 Dünya Kupası Elemeleri birinci tur grup aşamasını iyi bir sonuçla bitirmek olduğunu kaydetti. Başarılı çalıştırıcı, "Bu maç iyi bir antrenman da oldu. Oyuncular yorgun. Orada tek antrenmanla maçın hazırlığını yapacağız. Cedi Osman'ın da ciddi bir sakatlığı var. Doktorlar, İsviçre'de oynayacak durumda olmadığını söyledi. Grup maçlarından iyi bir sonuçla çıkabilmek öncelikli hedefimiz. Çapraz grupta da İtalya ve Litvanya var. Bu grupta Türkiye ve Sırbistan'ın da olduğunu düşünürseniz bu 4 takımdan biri dışarıda kalacak. Sürpriz takımlar da var. Aynı ciddiyette devam edeceğiz" diye umut dağıttı.
REKLAM - D&R
G.Saray'dan çifte plan! Derbi dizilişi...
DİĞER
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP yönetimine ve trollere hodri meydan: Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorunda
Derbi öncesi Osimhen'den iyi haber!
Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'ı bekleyen tehlike!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbi öncesi Osimhen'den iyi haber! Derbi öncesi Osimhen'den iyi haber! 23:47
G.Saray'da Boey gerçeği ortaya çıktı! G.Saray'da Boey gerçeği ortaya çıktı! 23:47
Parrott'tan transfer açıklaması! F.Bahçe... Parrott'tan transfer açıklaması! F.Bahçe... 23:47
Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'ı bekleyen tehlike! Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray'ı bekleyen tehlike! 23:47
Kocaelispor sahasında yine galip! Kocaelispor sahasında yine galip! 23:47
F.Bahçe'ye Goretzka müjdesi! G.Saray... F.Bahçe'ye Goretzka müjdesi! G.Saray... 23:47
Daha Eski
Arda ile Kenan takım arkadaşı mı oluyor? Arda ile Kenan takım arkadaşı mı oluyor? 23:47
G.Saray'da sağ beke sürpriz isim! G.Saray'da sağ beke sürpriz isim! 23:47
Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz transfer! Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz transfer! 23:47
F.Bahçe ve Beşiktaş Napoli’li yıldızın peşinde! F.Bahçe ve Beşiktaş Napoli’li yıldızın peşinde! 23:47
Milliler hazırlık maçında beraberliğe razı! Milliler hazırlık maçında beraberliğe razı! 23:47
Jakobs ve Lemina derbide oynayabilecek mi? Jakobs ve Lemina derbide oynayabilecek mi? 23:47