CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basket Erkek Milli A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndan büyük sıçrama

A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndan büyük sıçrama

EuroBasket 2025'te gümüş madalya kazanan Türkiye, FIBA dünya sıralamasında büyük yükseliş yakaladı.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 17:19
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndan büyük sıçrama

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, dünya sıralamasında 12. sıraya yükseldi.

FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, tarihi başarısının ardından 15 basamak birden atlayan Türkiye, 686,2 puanla 12. sıraya yerleşti.

Sıralamada ABD, liderlik koltuğunda otururken Avrupa şampiyonluğunu elde eden Almanya, bir basamak yükselerek ikinci, Sırbistan, üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye, klasmanda Mali ve Güney Afrika'nın ardından en büyük çıkış yakalayan üçüncü ülke oldu.

Giresunspor-52 Orduspor FK | CANLI
Düzce Cam Düzcespor-Atko Grup Pendikspor | CANLI
DİĞER
Meğer Hülya Koçyiğit’in kardeşi de oyuncuymuş… Üstelik ondan önce sahnelere adım atmış!
Bahçeli'den ABD-İsrail'e karşı "Türkiye-Rusya-Çin ittifakı" önerisi! Netanyahu'ya sert daldı: Kudüs namustur kaderine terk etmeyeceğiz
Yapay zeka tahmin etti! Süper Lig şampiyonu...
Lammens'in kardeşinin tercihi Galatasaray!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Albayrak Frankfurt-Galatasaray maçını izlemeye gitti Albayrak Frankfurt-Galatasaray maçını izlemeye gitti 17:09
Yapay zeka tahmin etti! Süper Lig şampiyonu... Yapay zeka tahmin etti! Süper Lig şampiyonu... 16:50
Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! 16:42
Antalyaspor'un yeni isimleri! Antalyaspor'un yeni isimleri! 16:10
Beşiktaş'tan Serkan Reçber için açıklama! Beşiktaş'tan Serkan Reçber için açıklama! 15:21
Onana: F.Bahçe maçı... Onana: F.Bahçe maçı... 15:13
Daha Eski
Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam! Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam! 15:10
TFF'den Fenerbahçe'ye flaş cevap! TFF'den Fenerbahçe'ye flaş cevap! 14:54
Eintracht Frankfurt-G.Saray maçı öncesi son notlar! Eintracht Frankfurt-G.Saray maçı öncesi son notlar! 14:46
Manchester City-Napoli maçı detayları! Manchester City-Napoli maçı detayları! 13:52
Arda Güler için servet önerdiler! 150 milyon Euro... Arda Güler için servet önerdiler! 150 milyon Euro... 13:51
Sporting CP-Kairat maçı ne zaman? Sporting CP-Kairat maçı ne zaman? 13:34