Muhteşem Türkiye

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025'te çeyrek final mücadelesinde Polonya'yı 91-77 yendi, yarı finale yükseldi. Ay-yıldızlı ekibimiz tam 24 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda adını son 4 takım arasına yazdırdı. İlk çeyrekte son derece çekişmeli bir maç oynandı. Karşılıklı basketlerle geçen ilk 10 dakika sonunda 19-19 eşitlik vardı. 2. çeyrekte Alperen Şengün asist katkısına bir de skor gücünü kattı ve 10 sayı atarak farkı açmamızı sağladı. Milli takımımız devreye 46-32 önde girdi.

ALPEREN'İN LİDERLİĞİNDE

Üçüncü çeyrekte 12 Dev Adam farkı daha da açtı. Alperen Şengün'ün oyun liderliğinde kalitesini ortaya koyan ay-yıldızlı takımımız farkı 27. dakikada 21 sayıya kadar çıkardı: 61-40. Polonya üçüncü çeyrek biterken farkı 13 sayıya indirdi: 65-52. 4. çeyrekte Cedi Osman'ın kenarda olduğu sürede Polonya savunmamızı zorlayıp farkı bitime 3 dakika kala 8 sayıya kadar indirdi. Şehmus ve Ercani'nin arka arkaya 3'lükleri hepimizi rahatlattı, zaferimizi müjdeledi. Milliler 91-77'lik skorla yarı finale çıktı.

ALPEREN ŞENGÜN RÜZGARI

12 Dev Adam'da Alperen Şengün başarılı performansını devam ettiriyor. EuroBasket 2025'te ilk maçtan itibaren mücadelesi ve performansıyla ay-yıldızlı ekibimizde farkını ortaya koyan Alperen, çeyrek finalde Polonya karşısında da öne çıkan isimlerden oldu. 23 yaşındaki sporcumuz özellikle maçının ikinci çeyreğinden itibaren etkili bir performans sergiledi ve yarı finale yükselmemizi sağladı. Alperen Şengün, Polonya karşısında mücadeleyi 19 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle tamamladı. Tripledouble yaparak tarihe geçen milli sporcumuz maçın en değerli oyuncusu ödülünü de aldı.

BAKAN BAK'TAN DESTEK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye-Polonya maçını Riga Arena'da takip etti. Bakan Bak; Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile beraber karşılaşmayı seyretti ve ay-yıldızlı ekibimize destek verdi.

2001'DEN SONRA İLK

Türkiye, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda tam 24 yıl sonra yarı finale yükseldi. Son olarak 2001'de İstanbul'da düzenlenen turnuvada finale kadar çıkan ay-yıldızlılar, 2025'te Letonya'da son 4 takım arasına adını yazdırdı.

YEDİ GALİBİYETLİK SERİ

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025'te yoluna kayıpsız devam ediyor. Grup aşaması, son 16 turu ve çeyrek finalde çıktığı 7 maçı da kazanan Türkiye, önemli bir galibiyet serisi yakaladı. 12 Dev Adam turnuva boyunca Sırbistan, Estonya, Portekiz, Çekya, Letonya, İsveç ve Polonya'yı mağlup etti.

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI BİTİYOR

EuroBasket 2025'te çeyrek final maçları bugün tamamlıyor. Turnuvada son 8 turunda saat 17.00'de Finlandiya ile Gürcistan ve saat 21.00'de Almanya ile Slovenya karşı karşıya gelecek. Maçların galiplerin yarı finalde rakip olacak.

TURNUVA TARİHİNE GEÇTİ

EuroBasket 2025'e damgasını vuran Alperen Şengün tarih yazmaya devam ediyor. 23 yaşındaki Alperen, Polonya karşısında triple-double yaptı ve EuroBasket tarihinde bunu başaran en genç oyuncu oldu. Alperen ayrıca turnuva tarihinde de toplamda tripledouble başarısı gösteren 5. isim olmayı başardı.

CEDİ OSMAN KORKUTTU

Karşılaşmada üçüncü çeyrek oynanırken Cedi Osman'ın sakatlığı keyifleri kaçırdı. Pota altındaki bir mücadelede yere düşen ve ayağının üstüne basmakta zorlanan Cedi Osman, hemen kenara geldi. Sağlık ekibi kısa sürede milli sporcumuza müdahale etti. Ancak Cedi, bitime 5 dakika kala yeniden oyuna girdi.

İLKAN KARAMAN'A ARMAĞAN

Mücadeleyi 11 sayıyla tamamlayan Kenan Sipahi, "Mutluyuz. 8 Eylül'de İlkan Karaman kardeşimizi kaybettik, ona armağan olsun. Biz en güzelini hak eden bir ekibiz. Kenetlendik, birbirimizle vakit geçirmekten zevk alıyoruz. İki maç var, bir maç sonra kupayı hedefleyeceğiz" diye konuştu.

MADALYAYI HAK EDİYORUZ

A Milli Erkek Basketbol Takımımızın başantrenörü Ergin Ataman, tüm takımını kutladı. Ergin Ataman, "Tarihimizde ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda yarı finaldeyiz. Çok büyük bir madalya şansımız var. Vallahi çok mutluyum. Yıllar sonra yarı finaldeyiz. Bu çocuklar madalyayı hak ediyor. İnşallah sonu madalya olur. Cuma günü yarı finali kazanıp, finale gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

GURUR DUYUYORUZ

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yarı finale kalan milli takımımızı tebrik etti. Türkoğlu, "Yarı Finaldeyiz. Polonya karşısında da yüreğini ortaya koyan A Erkek Milli Takımımızla gurur duyuyoruz. Bu yolculukta desteğini ve inancını Millilerimizden esirgemeyen tüm Türkiye'ye teşekkürler" dedi.

ERGİN HOCAYA GÜVENİYORUZ

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay, çok gururlu olduklarını belirtti. Erdenay, yarı final vizesinin ardından konuşarak, "İsveç maçı bizim için bir uyanma oldu. Polonya gibi sert bir takıma karşı iyi bir hazırlık oldu. Takımımız bu maçta çok iyi mücadele etti ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık" dedi. Harun Erdenay, "Hedeflerimiz her zaman madalya, takımımız bu kalitede" diye ekledi. Ergin Ataman'a övgülerde bulunan TBF Başkan Vekili, "Turnuvadaki en iyi hocaya sahibiz. Oyuncular da Ergin Hoca'ya çok güveniyor" yorumunda bulundu.