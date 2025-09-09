CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basket Erkek Milli Türkiye-Polonya MAÇI CANLI İZLE | Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçı canlı izle

Türkiye-Polonya MAÇI CANLI İZLE | Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçı canlı izle

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Türkiye ile Polonya karşı karşıya geliyor. Yoluna namağlup bir şekilde devam eden 12 Dev Adam, güçlü rakibi karşısında da seriyi sürdürmeyi amaçlıyor. Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde turnuvada yarı finale çıkmanın hesaplarını yapan A Milli Basketbol Takımı, heyecan dolu karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Türkiye-Polonya karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 16:50
Türkiye-Polonya MAÇI CANLI İZLE | Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçı canlı izle

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası, Türkiye-Polonya çeyrek final mücadelesiyle devam ediyor. A Milli Basketbol Takımı, namağlup serisini sürdürerek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. 12 Dev Adam, çeyrek finalde Polonya karşısında da üstün bir performans sergileyerek yarı finale yükselmek istiyor. Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde sahaya çıkan milliler, zorlu maçta hata yapmak istemiyor.

TÜRKİYE-POLONYA KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

TÜRKİYE-POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde oynanan Türkiye-Polonya basketbol maçı 9 Eylül Salı günü saat 17.00'de başladı.

TÜRKİYE-POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Riga Arena'da oynanan Türkiye-Polonya basketbol maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

