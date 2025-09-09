Türkiye-Polonya MAÇI CANLI İZLE | Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçı canlı izle

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası, Türkiye-Polonya çeyrek final mücadelesiyle devam ediyor. A Milli Basketbol Takımı, namağlup serisini sürdürerek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. 12 Dev Adam, çeyrek finalde Polonya karşısında da üstün bir performans sergileyerek yarı finale yükselmek istiyor. Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde sahaya çıkan milliler, zorlu maçta hata yapmak istemiyor.
TÜRKİYE-POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde oynanan Türkiye-Polonya basketbol maçı 9 Eylül Salı günü saat 17.00'de başladı.
TÜRKİYE-POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Riga Arena'da oynanan Türkiye-Polonya basketbol maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.