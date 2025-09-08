Tarih yazarı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

2 Dev Adam'da Alperen Şengün, EuroBasket 2025'e şimdiden damgasını vurdu. Çeyrek finale yükselen ay-yıldızlı ekibimizde performansıyla farkını ortaya koyan Alperen Şengün, 1995'ten bu yana bir EuroBasket turnuvasında üç farklı maçta 20'den fazla sayı, 10'dan fazla ribaunt ve 5'ten fazla asist yapan ilk oyuncu oldu. 23 yaşındaki yıldız, özellikle son 16'daki İsveç maçında yıldızını parlattı. Şimdiden MVP'ler arasına girdi.

SIRBİSTAN KARŞISINDA COŞTU

Alperen, İsveç önünde 24 sayı, 16 ribaunt ve 6 asistle oynayarak dikkatleri üzerine topladı. Milli basketbolcu, grup aşamasında Sırbistan maçının da kahramanı olmuştu. Sırbistan'a karşı 28 sayı, 13 ribaunt ve 8 asistlik performans gösteren Alperen Şengün, Çekya mücadelesinde ise 22 sayı, 12 ribaunt ve 9 asistle yıldızlaşmıştı. Alperen 3 maçta 76 sayıya ulaşarak alkışları topladı. NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen, EuroBasket 2025'in öne çıkan oyuncularından oldu.

İSPANYA'DAN ÖVGÜLER

İspanya basını, EuroBasket 2025'te çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımımızı şampiyonluğa aday gösterdi. Ayrıca Alperen Şengün de övgü aldı. AS, "Türkiye'nin altın rüyası sürüyor" diye yazdı. Marca, "Türkiye'nin kahramanı Alperen Şengün 24 sayı attı" diye aktardı. El Mundo Deportivo, "İsveç, Alperen Şengün'ü yenemedi" dedi.

RAKİBİMİZ POLONYA

EUROBASKET 2025 çeyrek finalinde Türkiye'nin rakibi Polonya oldu. Son 16 turunda Bosna Hersek önünde 80-72 kazanan Polonya, ay-yıldızlı ekibimizle karşılaşacak. Türkiye-Polonya çeyrek final mücadelesi yarın oynanacak. Polonya'dan Mateusz Ponitka da eşleşme için "Türkiye harika takım. Çok büyük yetenekleri var" diyerek övgülerde bulundu.