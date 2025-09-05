CANLI SKOR ANA SAYFA
A Milli Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final için sahaya çıkacak

A Milli Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final için sahaya çıkacak

Türkiye, EuroBasket 2025 son 16 turu maçında İsveç ile karşı karşıya gelecek. Arena Riga'da oynanacak müsabaka, saat 12.00'de başlayacak.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2025 Cuma 10:05
A Milli Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final için sahaya çıkacak

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında yarın İsveç ile karşı karşıya gelecek.

Arena Riga'daki karşılaşma, saat 12.00'de başlayacak.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Türkiye, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile mücadele etti. Çıktığı 5 maçı da kazanmayı başaran ay-yıldızlı ekip, grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.

İsveç ise Almanya, Litvanya, Finlandiya, Karadağ ve Büyük Britanya ile B Grubu'nda yer aldı. Sadece bir galibiyet alabilen İsveç, grubu 4. basamakta bitirerek adını son 16 turuna yazdırdı.

A Milli Takım, son 16 turunda İsveç'e üstünlük kurması halinde çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle karşılaşacak.

Son 16 turunda yarın saat 15.15'te Almanya-Portekiz, saat 18.30'da Litvanya-Letonya ve saat 21.45'te Sırbistan-Finlandiya karşılaşmaları da oynanacak.

Kaynak: AA

