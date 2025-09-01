CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basket Erkek Milli Estonya - Türkiye maçı CANLI İZLE | FIBA EuroBasket

Estonya - Türkiye maçı CANLI İZLE | FIBA EuroBasket

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası dördüncü maçında Estonya ile Türkiye karşı karşıya geliyor. Turnuvada 3'te 3 yaparak son 16 turunu garantileyen 12 Dev Adam, güçlü rakibi karşısında da kazanmak istiyor. Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde son olarak Portekiz'i 95-54 mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, başarılı performansını Estonya karşısında da sürdürmeyi amaçlıyor. Estonya-Türkiye maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2025 Pazartesi 14:42
Estonya - Türkiye maçı CANLI İZLE | FIBA EuroBasket

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasında oynadığı üç maçı da kazanarak son 16 turuna adını şimdiden yazdıran A Milli Erkek Basketbol Takımı, dördüncü sınavında Estonya ile karşı karşıya geliyor.

Estonya-Türkiye maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

👉ESTONYA - TÜRKİYE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN👈

ESTONYA-TÜRKİYE MAÇI NE SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Estonya-Türkiye basketbol maçı 1 Eylül Pazartesi günü saat 14.45'te başladı. TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

