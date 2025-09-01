Estonya - Türkiye maçı CANLI İZLE | FIBA EuroBasket

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasında oynadığı üç maçı da kazanarak son 16 turuna adını şimdiden yazdıran A Milli Erkek Basketbol Takımı, dördüncü sınavında Estonya ile karşı karşıya geliyor.
Estonya-Türkiye maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
👉ESTONYA - TÜRKİYE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN👈
ESTONYA-TÜRKİYE MAÇI NE SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Estonya-Türkiye basketbol maçı 1 Eylül Pazartesi günü saat 14.45'te başladı. TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.