Estonya - Türkiye maçı CANLI İZLE | FIBA EuroBasket

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasında oynadığı üç maçı da kazanarak son 16 turuna adını şimdiden yazdıran A Milli Erkek Basketbol Takımı, dördüncü sınavında Estonya ile karşı karşıya geliyor.

Estonya-Türkiye maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

👉ESTONYA - TÜRKİYE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN👈

ESTONYA-TÜRKİYE MAÇI NE SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Estonya-Türkiye basketbol maçı 1 Eylül Pazartesi günü saat 14.45'te başladı. TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.