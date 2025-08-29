Sırada Çekya var

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket A Grubu'ndaki ikinci maçında bugün Çekya ile karşılaşacak. Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanacak maç, saat 14.45'te başlayacak. Dev karşılaşma, TRT Spor'dan naklen ekranlara gelecek. 12 Dev Adam, ilk maçında ev sahibi Letonya'ya 93-73 üstünlük kurarak şampiyonaya galibiyetle başladı. Çekya ise Portekiz'e 62-50 mağlup oldu. Grubumuzdaki diğer maçlarda saat 18.00'de Estonya ile Letonya, 21.25'te de Sırbistan ile Portekiz kozlarını paylaşacak.

MADALYA ALMAYA GELDİK

Milli Takımımız'ın 32 yaşındaki ABD'li şutörü Larkin de EuroBasket 2025'e madalya kazanmak için geldiklerini vurguladı. Larkin, "Herkesin motivasyonu madalya kazanmak. Buraya madalya almaya geldik. Bunun için mücadele ediyoruz ve buna odaklandık. Kendimize güveniyoruz. Bunu yapabileceğimize inanıyoruz. Her maç sahaya çıkıp mücadele etmeliyiz. Her müsabaka, Letonya maçı gibi gitmeyecek. Birlikte kaldığımız ve her maç savaştığımız sürece madalya kazanma şansımızın çok yüksek olduğunu düşünüyorum" diye umut dağıttı.