Haberler Basket Erkek Milli Letonya 73-93 Türkiye (MAÇ SONUCU ÖZET) | 12 Dev Adam'dan 'farklı' başlangıç!

Letonya 73-93 Türkiye (MAÇ SONUCU ÖZET) | 12 Dev Adam'dan 'farklı' başlangıç!

A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız, EuroBasket 2025 A Grubu'nda çıktığı ilk maçta Letonya ile karşı karşıya geldi. Milliler, mücadeleden 93-73'lük skorla galibiyetle ayrıldı. İşte maçın detayları...

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 Çarşamba 19:43 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2025 Çarşamba 19:58
Karşılaşmaya iyi başlayan A Milli Takım Kenan Sipahi ve Alperen Şengün'ün etkili olduğu ilk bölümü 13-3 üstün geçti. Ardından üstünlüğünü artıran Ay-Yıldızlılar farkı 14 sayıya kadar çıkarsa da, ilk çeyreğin son bölümünde seri yakalayan Letonya farkı kapattı. İlk çeyrek 24-21 milli takımımızın üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci çeyrekte de Kenan'ın sayıları Türkiye farkı çift hanelere çıkarsa da Zagars'ın üst üste basketleriyle Letonya farkı yeniden eritmeyi başardı. İlk yarının son 2 dakikasına 42-36'lık milli takımın üstünlüğü ile gidildi. Son bölümde de üstünlüğünü koruyan A Milli Takım soyunma odasına 47-39 üstün gitti.

İkinci yarıda ise dengeli geçen ilk bölümün ardından 3. çeyreğin bitimine 4:11 kala kaptan Cedi'nin üçlüğü ile Ay-Yıldızlılar skoru 60-48'e getirdi. Son bölümde de Larkin ve Cedi'nin liderliğinde farkı daha da açan milli takımımız son çeyreğe 72-55 üstün girdi. Son çeyrekte de rakibinin yaklaşmasına izin vermeyen Ay-Yıldızlılar karşılaşmadan 93-73'lük skorla galip ayrıldı.

A Milli Takım'da Cedi Osman 20 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Kenan Sipahi 19 sayı, Alperen Şengün 16 sayı ve Shane Larkin de 15 sayı kaydetti.

Letonya'da ise Rihard Lomazs 16 sayı, Arturs Zagars 11 sayı, Rolands Smits ve Kristaps Porzingis de 10'ar sayı kaydetti.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI

1. PERİYOT: LETONYA 21-24 TÜRKİYE

2. PERİYOT: LETONYA 39-47 TÜRKİYE

3. PERİYOT: LETONYA 55-72 TÜRKİYE

