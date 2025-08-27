Devler sahne alıyor

Letonya, Polonya, Finlandiya ve G.Kıbrıs'ın ev sahipliğini yaptığı Avrupa Şampiyonası bugün başlıyor. A Milli Erkek Basketbol Takımımız, ilk maçında bugün ev sahiplerinden Letonya ile saat 18.00'de karşılaşacak. Maç, TRT Spor'dan yayınlanacak. 12 Dev Adam, Letonya'ya üstünlük kurarak şampiyonaya galibiyetle başlamaya çalışacak. Grubumuzda, Letonya'nın yanı sıra Sırbistan, Çekya, Estonya ve Portekiz yer alıyor.

İLK 4, SON 16'DA

Şampiyonada toplam 24 takım, 6'şarlı 4 grupta mücadele edecek. İlk 4, son 16'ya yükselecek. Son 16 maçları 6-7 Eylül'de, çeyrek final müsabakaları 9-10 Eylül'de, yarı final karşılaşmaları da 12 Eylül'de yapılacak. Final ve üçüncülük mücadeleleri ise 14 Eylül'de oynanacak. 42'nci kez düzenlenecek olan 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımımız, 26. kez şampiyonada boy gösterecek. 12 Dev Adam, turnuvada da 178'inci maçına çıkacak.

EN İYİ DERECEMİZ İKİNCİLİK

12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda en iyi derecesini 2001'de elde etti. Milli takımımız, ev sahibi olduğumuz EuroBasket 2001'de önemli bir başarıya imza atarak finale yükseldi. 9 Eylül 2001'de Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki finalde Yugoslavya'ya 78-69 yenilerek ikincilikle yetindik. Ardından katıldığımız 9 Avrupa Şampiyonası'nda ise istediğimiz başarıyı yakalayamadık.