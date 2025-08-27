CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basket Erkek Milli Devler sahne alıyor

Devler sahne alıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, A Grubu’nda ev sahiplerinden Letonya karşısında saat 18.00’de Avrupa Şampiyonası macerasına başlıyor. Dev maç, TRT Spor’dan canlı olarak yayınlanacak

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Devler sahne alıyor

Letonya, Polonya, Finlandiya ve G.Kıbrıs'ın ev sahipliğini yaptığı Avrupa Şampiyonası bugün başlıyor. A Milli Erkek Basketbol Takımımız, ilk maçında bugün ev sahiplerinden Letonya ile saat 18.00'de karşılaşacak. Maç, TRT Spor'dan yayınlanacak. 12 Dev Adam, Letonya'ya üstünlük kurarak şampiyonaya galibiyetle başlamaya çalışacak. Grubumuzda, Letonya'nın yanı sıra Sırbistan, Çekya, Estonya ve Portekiz yer alıyor.

İLK 4, SON 16'DA

Şampiyonada toplam 24 takım, 6'şarlı 4 grupta mücadele edecek. İlk 4, son 16'ya yükselecek. Son 16 maçları 6-7 Eylül'de, çeyrek final müsabakaları 9-10 Eylül'de, yarı final karşılaşmaları da 12 Eylül'de yapılacak. Final ve üçüncülük mücadeleleri ise 14 Eylül'de oynanacak. 42'nci kez düzenlenecek olan 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımımız, 26. kez şampiyonada boy gösterecek. 12 Dev Adam, turnuvada da 178'inci maçına çıkacak.

EN İYİ DERECEMİZ İKİNCİLİK

12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda en iyi derecesini 2001'de elde etti. Milli takımımız, ev sahibi olduğumuz EuroBasket 2001'de önemli bir başarıya imza atarak finale yükseldi. 9 Eylül 2001'de Abdi İpekçi Spor Salonu'ndaki finalde Yugoslavya'ya 78-69 yenilerek ikincilikle yetindik. Ardından katıldığımız 9 Avrupa Şampiyonası'nda ise istediğimiz başarıyı yakalayamadık.

Akanji transferinde flaş gelişme!
G.Saray'da Onana iddiası!
DİĞER
Benfica’dan Fenerbahçe maçı öncesi karar! Kerem Aktürkoğlu bunu beklemiyordu
Gazze'de soykırım Batı Şeria'da sistematik işgal! Katil Netanyahu ve sapkın Yahudiler iyice azıttı: "Filistin devletini kurdurmayacağız"
F.Bahçe'de hedef Devler Ligi!
G.Saray'da Barış Alper zirvesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zaniolo transferinde kriz! Zaniolo transferinde kriz! 00:24
Mourinho'dan yönetime transfer tepkisi! Mourinho'dan yönetime transfer tepkisi! 00:24
G.Saray Bissouma'da sona yakın! G.Saray Bissouma'da sona yakın! 00:24
Bruno Lage'den Kerem açıklaması! Bruno Lage'den Kerem açıklaması! 00:24
Tiago Djalo İstanbul'a geldi! Tiago Djalo İstanbul'a geldi! 00:24
3. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 3. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 00:24
Daha Eski
Beşiktaş yeni transferi resmen açıkladı! Beşiktaş yeni transferi resmen açıkladı! 00:24
G.Saray'dan Ederson için yeni teklif! G.Saray'dan Ederson için yeni teklif! 00:24
F.Bahçe'de Vlahovic gerçeği! İtalyan menajer açıkladı F.Bahçe'de Vlahovic gerçeği! İtalyan menajer açıkladı 00:24
Cuesta transferine iptal şoku! Cuesta transferine iptal şoku! 00:24
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 00:24
Vazquez kararını verdi! Beşiktaş ve F.Bahçe... Vazquez kararını verdi! Beşiktaş ve F.Bahçe... 00:24