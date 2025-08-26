Milliler Riga’ya geldi

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Milliler, 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için şehre ulaştı. Millilerimiz, grup maçlarına 27 Ağustos Çarşamba 18.00'de ev sahibi Letonya ile başlayacak. Ardından 29 Ağustos Cuma 14.45'te Çekya, 30 Ağustos Cumartesi 21.15'te Portekiz, 1 Eylül Pazartesi 14.45'te Estonya ve son olarak 3 Eylül Çarşamba 21.15'te Sırbistan ile karşılaşacak.