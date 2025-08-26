CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basket Erkek Milli Milliler Riga’ya geldi

Milliler Riga’ya geldi

Milliler, 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için şehre ulaştı.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 06:50
Milliler Riga’ya geldi

Milliler, 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için şehre ulaştı. Millilerimiz, grup maçlarına 27 Ağustos Çarşamba 18.00'de ev sahibi Letonya ile başlayacak. Ardından 29 Ağustos Cuma 14.45'te Çekya, 30 Ağustos Cumartesi 21.15'te Portekiz, 1 Eylül Pazartesi 14.45'te Estonya ve son olarak 3 Eylül Çarşamba 21.15'te Sırbistan ile karşılaşacak.

