Altın madalya kazanacağız

Türkiye, A Grubu'nda ev sahibi Letonya, Portekiz, Estonya, Sırbistan ve Çekya ile mücadele edecek. Türk basketbolunun son yıllarda kulüpler düzeyinde önemli şampiyonluklar elde ettiğine vurgu yapan A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ataman, bunu artık milli takıma da taşımaları gerektiğini belirtti. 59 yaşındaki başantrenör, "Büyük bir emek sarf ettik. Cumhurbaşkanımız her hafta başkanımıza takımı soruyor, madalya bekliyor. Herkesin bu takıma inanmasını ve sinerji vermesini bekliyorum. 90 yıllık Avrupa şampiyonaları tarihinde ilk kez altın madalya kazanacağımıza inanıyorum" dedi.

MAÇ MAÇ İLERLEYECEĞİZ

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ataman, grupta her maçın kritik olduğunu vurguladı: "İlk 3'te yer alıp avantajlı bir şekilde final grubuna başlamak istiyoruz. Maç maç ilerleyeceğiz. Grubun favorisi Sırbistan. İlk maçımız ev sahibi Letonya ile. Mutlaka kazanmak istediğimiz bir maç. Ardından Çekya, Estonya ve Portekiz maçları çok önemli. Bu maçları firesiz geçip grupta ilk 3'e yerleşmeliyiz."