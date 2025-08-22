CANLI SKOR ANA SAYFA
Ergin Ataman: Hedefimiz madalya kazanmak

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, iyi bir takım olduklarının dile getirerek, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda tek hedeflerinin madalya kazanmak olduğunu söyledi.

22 Ağustos 2025 Cuma 18:44
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde medya günü düzenledi. A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini aktaran Başantrenör Ergin Ataman, "Çok iyi bir takım uyumu yakaladığımızı söyleyebilirim. Hazırlık dönemini gayet iyi geçirdik ve geçen gün de yükselen bir takım grafiği elde ettik. Takımımızdaki oyuncuların her birinin ciddi anlamda potansiyeli var. Kendilerine güvenleri var. Biz de aynın şekilde antrenörler olarak bu güveni kendimizde görüyoruz. Artık takımda roller belli oldu. Litvanya ve Almanya ile oynayacağımız maçlarda takımımızın seviyesinin belli olacağını söylüyordum. Gördüğümüz üzere takımımızın durumu gayet iyi. Şampiyonada her oyuncudan verim alabilmek amacıyla yarınki Karadağ maçında farklı rotasyonda oynayabiliriz" diye konuştu.

"90 YILDA ALINMIŞ 1 MADALYA"

Turnuvadaki hedeflerinin madalya kazanmak olduğunun altını çizen Başantrenör Ataman, "Avrupa şampiyonaları 1935 yılında başladı. 90 yıllık süreçte 2001'deki ev sahipliğini yaptığımız turnuvada elde ettiğimiz gümüş madalya dışında bir tane madalya yok. 90 yılda alınmış 1 madalya. Biz çok iddialıyız. Hedefimiz; gruptan çıkmak veya çeyrek final oynamak değil. Hedefimiz madalya kazanmak. Bunun için buradayız. Bunun için 1 aydır çalışıyor ve mücadele ediyoruz. Son Avrupa şampiyonasında talihsiz bir şekilde elendik biliyorsunuz. Bu sefer bunun rövanşını almaya gidiyoruz. Herkesin de bu inançta olmasını diliyorum. Pozitif düşünce başarı getirir. Gergin olmayalım. Sırbistan turnuvanın favorisi olarak görünüyor. Evet, çok kaliteli bir kadroya sahipler. Ama onların dışında 9 veya 10 takım madalya adayı. Biz de o takımlardan bir tanesiyiz. Kendimize güveniyoruz. Yönetim, taraftar ve basın olarak son ana kadar madalyayı hep birlikte kovalayalım. İnşallah başaracağız" ifadelerini kullandı.

Anasayfa
