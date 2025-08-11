Milliler tam gaz

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 27 Ağustos-14 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenecek FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor. Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki ayyıldızlılar, Basketbol Gelişim Merkezi'nde taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Şampiyona öncesi ilk hazırlık maçında Litvanya'ya 91-70 yenilen milliler, çalışmalarına devam ediyor. Milli oyuncu Furkan Korkmaz, "İlk hazırlık maçımızdı, karalar bağlamayacağız. Önümüzde çok güzel bir Avrupa Şampiyonası var. Onun için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

ALMANYA KARŞILAŞMASI MÜNİH'TE

Milli takım, şampiyona öncesi 15 Ağustos Cuma günü Münih'te düzenlenecek Turkish Airlines DBB Süper Kupa yarı finalinde saat 18.00'de Almanya ile karşılaşacak. Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda mücadele edecek ay-yıldızlılar, ilk maçını 27 Ağustos Çarşamba günü ev sahibi Letonya'ya karşı oynayacak. Grup aşamasındaki diğer maçlar ise şöyle: 29 Ağustos Cuma Çekya, 30 Ağustos Cumartesi Portekiz, 1 Eylül Pazartesi Estonya ve 3 Eylül Çarşamba Sırbistan.