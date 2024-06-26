Haberler Basket Erkek Milli Türkiye - Filipinler basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye - Filipinler basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde A Milli Basketbol Takımımız, Filipinler ile karşı karşıya gelecek. İstanbul’da seyircisiyle bir araya gelecek Filenin Efeleri'nin maçını canlı izlemek isteyenler, araştırmalarını hızlandırdı. Peki Türkiye - Filipinler basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 10:23
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Türkiye - Filipinler basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı devam ediyor. FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Erkek Milli Takımımız, Filipinler ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve canlı yayın kanalı merak ediliyor. Peki Türkiye - Filipinler basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - FİLİPİNLER MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TÜRKİYE - FİLİPİNLER BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Türkiye - Filipinler basketbol maçı 27 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Yeni F.Bahçe nasıl olacak? Jose Mourinho'nun Emre Mor kararı...
Vakıf Katılım
DİĞER
Usta oyuncu dolandırıldı! Adnan Zaman’a büyük şok!
Listeye 'kırmızı' çizik! MİT'ten Suriye'de nokta operasyon... PKK/YPG'nin sözde Cezire sorumlusu Ali Dinçer imha edildi
G.Saray'a Tete piyangosu!
40 milyon Euro'luk dev transfer kapışması!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Milli Takımı'nın İstanbul kampı başladı!
A Millilerin kadrosu belli oldu!
LGS kaç tercih hakkı var 2024? Tercihler nasıl yapılmalı, sıralama önemli mi?
Ay Balık burcunda✨ Duygusallığın zirve yaptığı bir gün (26 Haziran günlük burç yorumları)
A101 ALDIN ALDIN 27 HAZİRAN | A101 indirimli ürünler kataloğu
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yeni F.Bahçe nasıl olacak? Jose Mourinho'nun Emre Mor kararı... Yeni F.Bahçe nasıl olacak? Jose Mourinho'nun Emre Mor kararı... 10:20
G.Saray'a Tete piyangosu! G.Saray'a Tete piyangosu! 09:56
Çekya - Türkiye maçı detayları! Çekya - Türkiye maçı detayları! 09:31
Mourinho'dan takıma sert uyarı! Mourinho'dan takıma sert uyarı! 09:05
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 26 Haziran bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 26 Haziran bugün kimin maçı var? 07:31
Türkiye gruptan nasıl çıkar, çıkarsa rakibi kim olur? Türkiye gruptan nasıl çıkar, çıkarsa rakibi kim olur? 01:22
Daha Eski
EURO 2024 FİNAL TARİHİ EURO 2024 FİNAL TARİHİ 01:00
Cardoso'ya en iyi teklif G.Saray'dan geldi! Cardoso'ya en iyi teklif G.Saray'dan geldi! 00:24
Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı! Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı! 00:24
Rafa Silva İstanbul'da! İşte ilk sözleri Rafa Silva İstanbul'da! İşte ilk sözleri 00:24
Beşiktaş Rafa Silva'yı KAP'a bildirdi! Beşiktaş Rafa Silva'yı KAP'a bildirdi! 00:24
F.Bahçe'den Niclas Füllkrug operasyonu! F.Bahçe'den Niclas Füllkrug operasyonu! 00:24