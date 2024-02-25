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Türkiye - İzlanda canlı izle | FIBA Avrupa Şampiyonası Elemeleri

A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu ikinci maçında İzlanda ile karşılaşacak. Millilerimiz, karşılaşmadan galip ayrılarak elemelerdeki ilk galibiyetini almak istiyor. Bu maçın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 15:53 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 16:00
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Türkiye - İzlanda canlı izle | FIBA Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Türkiye, Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu ikinci maçında İzlanda ile karşı karşıya geliyor.

Ay yıldızlılar, ilk maçında İtalya'ya 87-80 mağlup oldu. A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız Sinan Erdem Salonu'nda ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor.

Bu maçın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

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A Milli Basketbol Takım'ımız FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında 25 Şubat Pazar saat 16:00'da İzlanda ile karşılaşıyor. Müsabaka TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanıyor.

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