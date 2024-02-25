Türkiye - İzlanda canlı izle | FIBA Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Türkiye, Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu ikinci maçında İzlanda ile karşı karşıya geliyor.
Ay yıldızlılar, ilk maçında İtalya'ya 87-80 mağlup oldu. A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız Sinan Erdem Salonu'nda ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor.
Bu maçın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...
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TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
A Milli Basketbol Takım'ımız FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında 25 Şubat Pazar saat 16:00'da İzlanda ile karşılaşıyor. Müsabaka TRT Spor Yıldız'da canlı yayınlanıyor.