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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu resmen açıkladı! Larkin, Wilbekin ve Cedi Osman...

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı'nın 2024 Olimpiyat Ön Eleme kadrosuna katılmayan Shane Larkin, Scottie Wilbekin ve Cedi Osman ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 15:20
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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu resmen açıkladı! Larkin, Wilbekin ve Cedi Osman...

Sinan Erdem Spor Salonu'nda Türkiye Basketbol Ligi'nin isim sponsorluğu için Türkiye Sigorta ile yapılan anlaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türkoğlu, oyuncular Shane Larkin ve Scottie Wilbekin'e verilen 5 maç men cezasının Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu tarafından onanmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Aldıkları cezalarla Türk statüsünde oynama haklarını kaybeden Anadolu Efes oyuncusu Larkin ile Fenerbahçe Beko basketbolcusu Wilbekin ile ilgili hukuki süreç tamamlanana kadar konuşmadıklarını aktaran Türkoğlu, "Bir şey sonuçlandıktan sonra açıklama yapmanın daha doğru olacağına inanan bir insanım. Öncellikle milli formaya olan duyarlılığından dolayı Tahkim Kurulumuzu kutlamak istiyorum. Bu arkadaşların milli formaya yaklaşımlarından dolayı rahatsızlık duyduğumuzu ve bu süreci başlattığımızı herkesin bilmesini isteriz. Bundan sonra eğer bir yabancı devşirme yoluna gidersek, bu bize iyi bir emsal de teşkil edecektir. Sonuçta milli takımı herkesten, her şeyden önde tutan insanlarız. Buraya gelecek, davet edeceğimiz insanların da aynı düşüncede olması gerektiğine inanıyoruz. Bu arkadaşların böyle yaklaşmadıklarını düşündüğümüz için bu yola başvurduk." ifadelerini kullandı.

Bu konuyla ilgili daha fazla konuşmak istemediklerini vurgulayan Türkoğlu, "Yaptığımızın bizim için doğru olduğuna inanıyoruz. Buradan çıktıktan sonra hocamızla da konuşacağız. Artık bu konuyla ilgili kimsenin yorum yapmasını da istemiyorum. Çünkü gereksiz noktalara çekiliyor. Önümüzde şubat ayında yapacağımız maçlar var. Onun için hazırlanmamız gerekiyor. Hepimiz için hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

"CEDİ, MİLLİ TAKIMDA OYNAMAK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Hidayet Türkoğlu, NBA'de forma giyen Cedi Osman'ın da kendilerine milli takıma gelmek istemediğini söylediğini aktardı.

Cedi Osman'ın yazın kendisi ve diğer yetkililerle görüştüğünü anlatan Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Bu konuyu bazen biz de anlamlandıramıyoruz. Cedi Osman bizim yanımıza gelip, milli takımda oynamak istemediğini söyledi. Biz de kimsenin zorla ya da isteksiz olarak milli takıma gelmesini sağlayacak insanlar değiliz. Bu soruyu bizden çok Cedi ve diğer arkadaşlara sormamız gerekir. Hiçbir sakatlığı olmayıp, sezonu erken bitirip, milli takımda neden oynamak istemediklerini bizden çok onlara sormak gerekir. Türkiye Basketbol Federasyonu yönetimi olarak görevimiz en iyi takımı kurmak. Antrenörlerimiz de gerek Türkiye gerek diğer ülkelerde oynayan en iyi oyuncuları milli takıma davet etmekten sorumludur. O süreçte sakatlıkları olanlar elbette olmayacaktır ama sakatlığı olmayan ve milli takımda olmak istemeyen insanları da bizden çok sizlerin sorup, neden oynamak istemediklerini öğrenmeniz gerekir. Gerek 2 devşirme arkadaşımız gerekse Cedi'nin o süreçte olmaması bizi kadro anlamında eksik bırakmıştır."

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