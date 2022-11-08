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A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman: Bizi zor maçlar bekliyor

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Belçika ve Sırbistan karşılaşmalaraı öncesinde konuştu. FIBA ve Euroleague’in maç programında düzenleme yapamadığını belirten Ergin Ataman, kendilerini çok zor maçların beklediğini ifade etti.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 12:09
A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman: Bizi zor maçlar bekliyor

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Kasım Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda Belçika ile, 14 Kasım Pazartesi günü ise deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli Basketbol Takımı, hazırlıklarına devam ediyor. Başantrenör Ergin Ataman da antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Belçika ve Sırbistan maçlarına dikkat çekerek sözlerine başlayan Ataman, "Dünya Kupası Elemeleri'nin bu bölümünde 2 maç yapacağız. Cumartesi gününden itibaren hazırlıklara devam ediyoruz. Tek tek değerlendiriyoruz maçları. Cuma akşamı burada Belçika'yla oynayacağız. Bizim için kritik bir mücadele. Elemelerdeki durumumuz kritik. Mutlaka kazanmamız gerekiyor Belçika maçını. Belçika çok tecrübeli bir takım. Daha önce Avrupa Şampiyonası'nda Gürcistan'da oynamıştık ve kazanmıştık. Ancak o günkü kadroyla bugünkü kadro bizim açımızdan farklı. Belçika ise aynı kadroyla geliyor. Çok tecrübeli bir kadroları var. Önemli isimlere sahipler. Zor bir maç bizi bekliyor. 16 kişilik bir kadro açıkladık, yeni isimler de var. Cuma sabahı 12 kişiye karar vereceğiz. Sinan Erdem'de seyirci desteğiyle baskılı, sert bir savunmayla Belçika maçını kazanmak istiyoruz. Pazartesi günü de Sırbistan ile Belgrad'da karşılaşacağız. Belçika maçının ardından bu maçın hazırlıklarına hemen başlayacağız" ifadelerini kullandı.

"FIBA VE EUROLEAGUE DÜZENLEME YAPAMADI"

Oyuncuların yoğun bir periyottan geçtiğini ve desteğe ihtiyaçları olduğunu söyleyen Ergin Ataman, "Ben taraftarlar bir çağrıda bulunmak istiyorum. Belçika her ne kadar Fransa gibi güçlü bir takım olarak görünmese de, bizim saha avantajımızı kullanmamız gerekiyor. Oyuncular yoğun bir periyottan geçiyor. FIBA ile Euroleague bunun düzenlemesini yapamadı. Bugün hafif bir antrenmanın ardından 4 oyuncumuzu Fenerbahçe kampına göndereceğiz. Ben de bugün ve yarın buradayım ama sonrasında Madrid'e gidip takımın başına gideceğim. Sonrasında Fenerbahçe'de oynayan arkadaşlarımızla tekrar bir araya geleceğiz. Maçlar zorlu ama mutlaka bu maçı kazanacağız" dedi.
Yaşanan sürecin oyuncuları etkilediğini belirten Ataman, "Bende fazla bir sıkıntı yok. Sadece perşembe günü yapılan antrenmanda bulunamayacağım. Ama oyuncular açısından sıkıntı var. Fenerbahçe'nin 4 oyuncusu perşembe akşamı çok zorlu bir Euroleague maçı oynayıp, ardından Cuma günü maça çıkacak. Barcelona, Sertaç Şanlı'yı göndermiyor. Burada da bir çelişki var. Belçika'da oynayan oyuncuya takımı izin veriyor. Ama bir Sertaç'ı kullanamayacağız. Bu tip çelişkiler var. Bunların son bulması gerekiyor, bunu herkes konuşuyor. Bir çözüm bulunacağı söyleniyordu, bulunan tek çözüm, Euroleague'de Cuma gününe maç koymadılar. Bu bir çözü değil ki. Biz Türkiye Ligi'nde oynayan oyuncularımızın tamamını kullanıyoruz. Kulüplerimize teşekkür etmek istiyorum. Başta, 4 oyuncusu olan Fenerbahçe'ye teşekkür ediyoruz, kendilerinin 4 oyuncusunu da kullanıyoruz. Buna bir çözüm bulunması gerektiği aşikar. Sonunda bazı oyuncularda ciddi sakatlıklar oluşabilir" diyerek sözlerini tamamladı.

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