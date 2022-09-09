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Türkiye Basketbol Federasyonu Gürcistan'ı eleyen Karadağ’a baklava yolladı!

Türkiye Basketbol Federasyonu Gürcistan'ı turnuvadan eleyen Karadağ'a baklava sürprizinde bulundu. 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın A Grubu'nda Karadağ turnuvanın ev sahibi Gürcistan'ı 81-73 mağlup ederek turnuvanın dışına itti. Karşılaşma sonrası TBF, Karadağ'ın soyunma odasına baklava gönderdi. İşte haberin detayları...

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 09:35 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2022 Cuma 09:44
Türkiye Basketbol Federasyonu Gürcistan'ı eleyen Karadağ’a baklava yolladı!

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın A Grubu müsabakasında Türkiye ile Gürcistan karşılaşmasında yaşanan olaylar turnuvaya damga vurdu. Gürcü oyuncuları hem sahada hem de soyunma odasında oyuncularımıza saldırdı. Hakaretler yağdırdı. İşte basketbolcularımızı hedef alan Gürcüler, Karadağ karşısında dağıldı.

KARADAĞ ELEDİ
A Grubu'nda Karadağ, ev sahibi Gürcistan'ı 81-73 yenerek son 16 turuna yükselmeyi başardı. Türkiye Basketbol Federasyonu, Gürcistan'ı eleyen Karadağ'ı soyunma odasına bir tepsi baklava yollayarak kutladı. Takvim'de yer alan habere göre, Karadağ Basketbol Federasyonu'nun resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Baklava için teşekkürler, Berlin'de görüşürüz" ifadesi kullanıldı.

Karadağ, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun gönderdiği bir tepsi baklavaya teşekkür etti.

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