Türkiye Basketbol Federasyonu Gürcistan'ı eleyen Karadağ’a baklava yolladı!

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın A Grubu müsabakasında Türkiye ile Gürcistan karşılaşmasında yaşanan olaylar turnuvaya damga vurdu. Gürcü oyuncuları hem sahada hem de soyunma odasında oyuncularımıza saldırdı. Hakaretler yağdırdı. İşte basketbolcularımızı hedef alan Gürcüler, Karadağ karşısında dağıldı.

KARADAĞ ELEDİ

A Grubu'nda Karadağ, ev sahibi Gürcistan'ı 81-73 yenerek son 16 turuna yükselmeyi başardı. Türkiye Basketbol Federasyonu, Gürcistan'ı eleyen Karadağ'ı soyunma odasına bir tepsi baklava yollayarak kutladı. Takvim'de yer alan habere göre, Karadağ Basketbol Federasyonu'nun resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Baklava için teşekkürler, Berlin'de görüşürüz" ifadesi kullanıldı.

Karadağ, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun gönderdiği bir tepsi baklavaya teşekkür etti.