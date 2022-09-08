Devler 2. çıktı

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket A Grubu son maçında İspanya'ya 72-69 yenildi. İki takım da daha önce son 16'yı garantilerken, İspanya grubu 1., 12 Dev Adam ise 2. tamamladı. Milli takımımız ilk periyodu 18-17 önde bitirdi. 2. çeyrekte Şehmus ve Alperen'le sayılarımıza, İspanya da Juancho Hernangomez ve Saiz'le karşılık vererek 19. dakikada 34-29 öne geçti. Devler, savunmada ve ribauntta sorun yaşadığı ilk yarıyı 38-34 geride kapattı.

SHANE LARKIN ŞOKU!

Üçüncü çeyreği de 56-50 yenik kapatan basketbolcularımız, bir ara 59-56 öne geçtiği maçtan basit hatalarla 72-69 mağlup ayrıldı. Özellikle Larkin üzerinden skor alamadığımız maçta kötü haber Başantrenör Ergin Ataman'dan geldi. Ataman, "Turnuva başından beri elinde ciddi bir problem var. Tedaviye rağmen iyileşmiyor. Türkiye'ye dönecek ve kontrol yapılacak. Berlin'de oynayacak ama böyle oynaması maalesef istediğimiz o artı katkıyı vermiyor" dedi.

RAKİBİMİZ FRANSA OLDU

İspanya'ya yenilerek A Grubu'nu 2. sırada tamamlayan A Milli Takım'ın rakibi belli oldu. B Grubu'nda Slovenya'ya 88-82 kaybeden Fransa, 12 Dev Adam ile eşleşti. Fransa ile 10 Eylül'de Almanya'da karşı karşıya geleceğiz.

ÇEYREK FİNALE KALACAĞIZ

Milli Takımımız'ın 31 yaşındaki yıldız pivotlarından Sertaç Şanlı, son 16 için iddialı konuştu. Şanlı, "İnşallah Berlin'de taraftarımızın da verdiği güçle turu geçer ve çeyrek finale adımızı yazdırırız" değerlendirmesinde bulundu.