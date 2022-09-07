Haberler Basket Erkek Milli Devler son 16’da

Devler son 16’da

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu 4. maçında Belçika'yı 78-63 yendi. A Milli Takım grupta üçüncü galibiyetine ulaşarak, İspanya'nın da Karadağ'ı yenmesiyle son 16 turuna adına yazdırdı.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 06:50
Devler son 16’da

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu 4. maçında Belçika'yı 78-63 yendi. A Milli Takım grupta üçüncü galibiyetine ulaşarak, İspanya'nın da Karadağ'ı yenmesiyle son 16 turuna adına yazdırdı. Maça iyi başlayan A Milli Takım, boyalı alanda bulduğu sayılarla ilk periyodu 20-6 önde bitirdi. Etkili mücadelesini ikinci periyoda da taşıyan A Milli Takım, ilk yarıyı 37-30 önde tamamladı. Maçta 3. çeyreğin ilk bölümünde pota altında Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı, dış atıştan da Furkan Korkmaz ile sayı üreten milliler, son periyoda da 59-47 üstün girdi. Hücumda etkili işler yapıp savunmayı sağlam tutan 12 Dev Adam, farkı 15 sayıya kadar çıkarıp kazanmayı başardı.

A Milli Basketbol Takımı, gruptaki beşinci ve son maçında bugün 14.30'da İspanya ile karşılaşacak. Belçika ise son karşılaşmasını bugün saat 17.15'te Bulgaristan ile yapacak.

TÜRKOĞLU KENARDAN İZLEDİ

Başantörenör Ergin Ataman, galibiyetten dolayı oyuncularını kutladı. Ergin Ataman, "İyi bir performans sergiledik" değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Başkan Vekili Ömer Onan ve Acun Ilıcalı maçı saha kenarında izledi.

DİĞER
9 aylık hamile Gupse Özay'dan karnı burnunda poz! Doğuma sayılı günler kaldı!
Sevgilisi Meedo ile Burning Man festivaline giden Şeyman Şubaşı'ndan ‘İnterneti yoktur’ yorumlarına tepki çeken yanıt
F.Bahçe'ye 19'luk stoper! Geleceğe yatırım olacak
Fırtına'ya Masouras transferinde engel!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
12 Dev Adam son 16 turunda!
Ergin Ataman: Gerekli cevabı sahada verdik
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Doğalgaz yardımı kimlere verilir, başvurusu nasıl yapılır, şartları ne? - Doğalgaz destek başvuru e-devlet
Tasfiye etmek ne demek? - Borçların tasfiye edilmesi ne anlama geliyor? | Kimlerin borcu tasfiye edilecek, gerekli şartlar neler?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Come to Florya! Come to Florya! 06:20
Icardi ve Wanda Nara'dan Aslanlı paylaşım! Icardi ve Wanda Nara'dan Aslanlı paylaşım! 01:10
Icardi ve Wanda Nara'dan Aslanlı paylaşım! Icardi ve Wanda Nara'dan Aslanlı paylaşım! 01:09
Cimbom'dan 3 yıldız hamlesi! Cimbom'dan 3 yıldız hamlesi! 00:25
Cimbom'dan 3 yıldız harekatı! Cimbom'dan 3 yıldız harekatı! 00:22
Son şampiyon farklı başladı! Son şampiyon farklı başladı! 00:04
Daha Eski
Son şampiyondan görkemli başlangıç! Son şampiyondan görkemli başlangıç! 00:03
PSG Juventus'u Mbappe ile devirdi! PSG Juventus'u Mbappe ile devirdi! 00:00
M. City Sevilla'yı farklı geçti! M. City Sevilla'yı farklı geçti! 23:59
M. City Sevilla'yı farklı geçti! M. City Sevilla'yı farklı geçti! 23:59
Benfica'dan Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlangıç! Benfica'dan Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlangıç! 23:56
Benfica rahat kazandı! Benfica rahat kazandı! 23:55