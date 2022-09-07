Devler son 16’da

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu 4. maçında Belçika'yı 78-63 yendi. A Milli Takım grupta üçüncü galibiyetine ulaşarak, İspanya'nın da Karadağ'ı yenmesiyle son 16 turuna adına yazdırdı. Maça iyi başlayan A Milli Takım, boyalı alanda bulduğu sayılarla ilk periyodu 20-6 önde bitirdi. Etkili mücadelesini ikinci periyoda da taşıyan A Milli Takım, ilk yarıyı 37-30 önde tamamladı. Maçta 3. çeyreğin ilk bölümünde pota altında Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı, dış atıştan da Furkan Korkmaz ile sayı üreten milliler, son periyoda da 59-47 üstün girdi. Hücumda etkili işler yapıp savunmayı sağlam tutan 12 Dev Adam, farkı 15 sayıya kadar çıkarıp kazanmayı başardı.

A Milli Basketbol Takımı, gruptaki beşinci ve son maçında bugün 14.30'da İspanya ile karşılaşacak. Belçika ise son karşılaşmasını bugün saat 17.15'te Bulgaristan ile yapacak.



TÜRKOĞLU KENARDAN İZLEDİ



Başantörenör Ergin Ataman, galibiyetten dolayı oyuncularını kutladı. Ergin Ataman, "İyi bir performans sergiledik" değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Başkan Vekili Ömer Onan ve Acun Ilıcalı maçı saha kenarında izledi.