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Ergin Ataman: Güç gösterisi yapıldı

A Milli Erkek Basketbol Takımım Başantrenörü Ergin Ataman, Gürcistan maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 06:50
Ergin Ataman: Güç gösterisi yapıldı

A Milli Erkek Basketbol Takımım Başantrenörü Ergin Ataman, Gürcistan maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Ataman "22 saniyenin oynatılmamış olması skandal. Gerekli hukuki itirazımızı yaptık. Maç son 4.5 dakikanın tekrar oynatılmasını veya maçın tekrarını talep ediyoruz. Furkan Korkmaz, soyunma odasına gidince Gürcistan'ın oynamayan oyuncuları saldırıda bulundu. Furkan'ı koç odasına saklamışlar. Burası FIBA. Burada güç gösterisi yapılmasına izin verildi. Bizim takım soyunma odasına giderken, Gürcü polisinin bizim takımı tartakladığını ve ittiğini gördüm" ifadelerini kullandı.

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