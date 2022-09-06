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Belçika 63-78 Türkiye (MAÇ SONUCU - ÖZET) 12 Dev Adam rahat kazandı

Son dakika spor haberi: A Milli Basketbol Takımı'mız, EURO Basket 2022 A Grubu 4. maçında Belçika ile kozlarını paylaştı. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu. Mücadeleyi 78-63 kazanan 12 Dev Adam üçüncü galibiyetini elde etti.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 16:23 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 16:46
Belçika 63-78 Türkiye (MAÇ SONUCU - ÖZET) 12 Dev Adam rahat kazandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında Belçika'yı 78-63 yendi.

A Milli Takım grupta üçüncü galibiyetine ulaşarak, son 16 turuna yükselmek için büyük bir avantaj elde etti. Belçika ise grupta ikinci kez yenildi.

Karşılaşmaya iyi başlayan A Milli Takım, boyalı alanda bulduğu sayılarıyla 4. dakikada 7-0 öne geçti. Yaptığı sert savunmayla rakibine fazla sayı şansı tanımayan ay-yıldızlı takım, Alperen Şengün, Sertaç Şanlı ve Furkan Korkmaz ile skor üretmeye devam ederek ilk periyodu 20-6 önde bitirdi.

Etkili mücadelesini ikinci periyoda da taşıyan ve savunma güvenliğini ön planda tutmaya devam eden A Milli Takım, organize hücumlarla sayı bulmayı sürdürdü ve 16. dakikada farkı 19 sayıya (13-32) çıkardı. Ancak Libert ve Bratanovic'in dış atışlardaki basketleriyle toparlanan Belçika farkı hızla eritirken, ay-yıldızlı ekip ilk yarıyı 37-30 önde tamamladı.

Maçta üçüncü çeyreğin ilk bölümünde pota altında Alperen Şengün ve Sertaç Şanlı, dış atıştan da Furkan Korkmaz ile sayı üreten A Milli Takım, 25. dakikada farkı 16 sayıya (34-50) çıkardı. Oyun disiplininden kopan rakibi karşısında Cedi Osman ve Alperen Şengün'ün basketleriyle 28. dakikada 21 sayılık (38-59) fark yakalayan ay-yıldızlı takım, son periyoda da 59-47 üstün girdi.

Dördüncü periyotta da etkili bir performans sergileyen A Milli Takım, rakibinin dönüş yapmasına izin vermedi ve salondan 78-63 galip ayrıldı.

A Milli Basketbol Takımı, gruptaki son maçını yarın TSİ 14.30'da İspanya ile oynayacak. Belçika ise son maçını yarın TSİ 17.15'te Bulgaristan ile yapacak.

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