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A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman: Gerekli cevabı sahada verdik

Son dakika spor haberi: EuroBasket 2022 A Grubu dördüncü maçında A Milli Basketbol Takımı'mız, Belçika'yı mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan başantrenörümüz Ergin Ataman, "Biz gerekli cevabı sahada verdik. Bundan sonra oyunumuza bakacağız" dedi. İşte o sözler...

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı 16:50
A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman: Gerekli cevabı sahada verdik

A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, EuroBasket'te Belçika karşısında alınan 78-63'lük galibiyeti değerlendirdi.

Ataman, "Evet bugün istediğimiz gibi oynadık. Maçın başında çok iyi savunma yaptık. Bir tek ikinci periyotta bencten gelen oyuncular savunmada aksadı, 24 sayı yedik. Onun dışında ikinci yarı fazla rotasyona gitmeden daha çok ilk 5 ağırlıklı, gene aynı tempoda aynı agresiflik topu çok iyi çevirdik. Bugün oynanması gerektiği gibi oynadık. Önemli bir galibiyet, bu galibiyet bizi üst tura çıkarabilir ama bu yeterli değil. İspanya ile grup birinciliği için oynayacağız. Bu maçı unutup, o maça odaklanacağız" dedi.

Ergin Ataman, FIBA'nın Gürcistan maçı için yapılan itiraza reddetmesinin sorulması üzerine, "Biz gerekli cevabı sahada verdik. Bundan sonra oyunumuza bakacağız" dedi.

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