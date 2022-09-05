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Ergin Ataman FIBA'ya başvuru yaptıklarını açıkladı

A Milli Erkek Basketbol Milli Takımı EuroBasket 2022 A Grubu üçüncü maçında ev sahibi Gürcistan ile karşı karşı karşıya geldiği karşılaşmadan 88-83 mağlup ayrıldı. Karşılaşmaya yaşanan kavga olayları damga vurdu. Maçın tekrarı için başvuru yaptıklarını aktaran Ergin Ataman, "22 saniye için gerekli hukuki itirazımızı yaptık. Bunlar, kural hatasına giriyor." ifadelerini kullandı.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 15:13 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 15:29
Ergin Ataman FIBA'ya başvuru yaptıklarını açıkladı

Tiflis'te oynanan EuroBasket 2022 A Grubu üçüncü maçında Türkiye Gürcistan ile karşılaştı. Karşılaşmada yaşanan olaylardan sonra TBF, FIBA'ya maç tekrarı başvurusunda bulundu. Yaşanan olaylara değinen Ergin Ataman, "22 saniye için gerekli hukuki itirazımızı yaptık. Bunlar, kural hatasına giriyor. Maç oynanırken yaptık, bizi püskürttüler masadan. Maç bitiminde direkt itiraz ettik. Öylesine çağ dışı bir organizasyonla karşı karşıyayız ki, dünle de birlikte skandal ortaya çıktı." dedi.

Furkan Korkmaz olayına değinen Ataman, "Shengelia, Bitadze ve atılan oyuncu, Furkan'a direkt saldırıda bulunuyor. Kondisyonerimiz darbe alıyor, yere düşüyor. Furkan'ı koç odasına saklıyorlar. Bu büyük bir saçmalık. Olay koridorda, bizim haberimiz yok, maçın içindeyiz. Görüntülerde ortaya çıktı. Gürcü polisinin iterek takımı götürmesi, yöneticilerimizi tartaklaması organizasyona ciddi gölge düşürdü. Her gün 45-50 dakika yol gidiyoruz, doğru dürüst polis koruması yok, otelde oyuncularımız aç durumda. Buna rağmen mücadele etmeye çalışıyoruz. Şaşkınlık içindeyim. Uzun yıllardır FIBA'da görev almıyordum. Turnuva devam ediyor. Turnuvada kaybedilmiş hiçbir şey yok. Herkes herkesi yenebiliyor. Takım olarak bundan kurtulup, önümüzdeki iki maça konsantre olmalıyız. Burada bir Milli Takım var. Beni eleştirsinler ama bazı arkadaşların, özellikle de nam salmış eski basketbolcuların 'Siz yüreksizsiniz' demesini ben kabul etmiyorum. Geçmişte kendi aralarında kavga edip, hiçbir şey elde edemeyen arkadaşların söylemleri, kazanmak için kavga eden oyuncularımı yaraladı. Beni de yaraladı. Bu çocukları tedirgin etmeyin. Ben dimdik ayaktayım." ifadelerini kullandı.

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