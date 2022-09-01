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Türkiye - Karadağ maçı sonrası Ergin Ataman: Çok kötü oynadık

Son dakika spor haberi: A Milli Basketbol Takımı'mız, EuroBasket 2022 A Grubu ilk maçında Karadağ ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 72-68 kazanan millilerde başantrenör Ergin Ataman, oyundan memnun kalmadı. Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Ataman, "Uzunlarımızın performansı çok yetersiz. Çok kötü oynadık. Uzunlarımızdan performans alamazsak ileri gitmemiz çok zor." dedi.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2022 Perşembe 19:19
Türkiye - Karadağ maçı sonrası Ergin Ataman: Çok kötü oynadık

EuroBasket 2022 A Grubu ilk maçında Karadağ'ı 72-68 mağlup etmeyi başaran A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Takımın performansından hiç memnun olmadığını söyleyen Ataman, "Bu akşamın tek olumlu tarafı galibiyet. Felaket bir oyun oynadık. Uzunlarımızın performansı çok yetersiz. Çok kötü oynadık. Uzunlarımızdan performans alamazsak ileri gitmemiz çok zor." dedi.

Kötü oyun için özür dileyen tecrübeli başantrenör, "Şans eseri kazandık. Hakem son anda lehimize bir düdük çaldı, çalmayabilirdi de. Türk halkından bu kötü oyun için özür dilerim." diyerek sözlerini noktaladı.

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