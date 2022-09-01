Devler sahne alıyor

12 Dev Adam, EuroBasket 2022'de bugün parkeye çıkıyor. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 17.15'te başlayacak ve NTV'den canlı yayınlanacak. A Milli Takım, Karadağ karşısında salondan galip ayrılarak organizasyona iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak. A Grubu'nda Türkiye ve Karadağ'ın yanı sıra Gürcistan, İspanya, Bulgaristan ve Belçika yer alıyor. Grupta yarın oynanacak diğer maçlarda İspanya ile Bulgaristan, Belçika ile de Gürcistan karşılaşacak.

İKİNCİ MAÇ BULGARİSTAN'LA

BAşantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Basketbol Takımı'nın 12 kişilik Avrupa Şampiyonası kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir. 12 Dev Adam, 2. maçında cumartesi günü saat 17.15'te Bulgaristan'la karşılaşacak.

MADALYAYA UZANACAĞIZ

12 Dev Adam Başantrenörü Ergin Ataman, "İleride daha iyi olacağız ama bugün için madalyaya uzanabilecek bir kadromuz var" diye umut dağıttı.