Türkiye - Karadağ basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EuroBasket 2022

2022 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2022) A Grubu'ndaki ilk maçında A Milli Basketbol Takımı'mız sahasında Karadağ ile karşılaşacak A Erkek Milli Takımımız ile Karadağ arasında oynanacak müsabaka öncesinde tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Karadağ maçı 1 Eylül Perşembe günü saat 17:15'de NTV'de canlı yayınlanacak.

MİLLİ TAKIMIMIZIN MAÇ PROGRAMI

3 Eylül Cumartesi:

17.15 Bulgaristan-Türkiye

4 Eylül Pazar:

20.00 Türkiye-Gürcistan

6 Eylül Salı:

14.30 Belçika-Türkiye

7 Eylül Çarşamba:

14.30 Türkiye-İspanya

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI'MIZ ADAY KADROSU

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Alperen Şengün, Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Ercan Osmani, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir