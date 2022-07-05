A Milli Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri ikinci turundaki rakipleri belli oldu

2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turunda I Grubu'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu.

Milliler; Yunanistan, Letonya, Belçika, Sırbistan ve Büyük Britanya ile birlikte I Grubu'nda yer alıyor.

İŞTE MAÇ PROGRAMI

25 Ağustos 2022

Letonya - Türkiye

28 Ağustos 2022

Türkiye - Sırbistan

10 Kasım 2022

Türkiye - Belçika

13 Kasım 2022

Sırbistan - Türkiye

24 Şubat 2023

Türkiye - Letonya

27 Şubat 2023

Belçika - Türkiye

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turunda I Grubu'nda mücadele edecek A Erkek Milli Takımımızın rakipleri belli oldu!



İşte I Grubu'ndaki rakiplerimiz, oluşan puan durumu ve maç programımız 👉 pic.twitter.com/HqHFeZDRdN