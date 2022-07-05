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A Milli Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri ikinci turundaki rakipleri belli oldu

A Milli Basketbol Takımı'nın 2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci tur I Grubu’ndaki rakipleri belli oldu. Ay-yıldızlılar, bu turda Yunanistan, Letonya, Belçika, Sırbistan ve Büyük Britanya ile aynı grupta yer alıyor.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 12:20
A Milli Basketbol Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri ikinci turundaki rakipleri belli oldu

2023 Dünya Kupası Elemeleri ikinci turunda I Grubu'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu.

Milliler; Yunanistan, Letonya, Belçika, Sırbistan ve Büyük Britanya ile birlikte I Grubu'nda yer alıyor.

İŞTE MAÇ PROGRAMI

25 Ağustos 2022
Letonya - Türkiye

28 Ağustos 2022
Türkiye - Sırbistan

10 Kasım 2022
Türkiye - Belçika

13 Kasım 2022
Sırbistan - Türkiye

24 Şubat 2023
Türkiye - Letonya

27 Şubat 2023
Belçika - Türkiye

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