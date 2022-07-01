Haberler Basket Erkek Milli Heyecana hazır olun

Heyecana hazır olun

12 Dev Adam’ın medya gününe katılan TBF başkanı “Heyecanlı bir yaz bizi bekliyor” şeklinde konuştu... Başantrenör Ergin Ataman da “Kendimize güveniyoruz” dedi.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2022 Cuma 06:50
Heyecana hazır olun

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda pazar günü deplasmanda Büyük Britanya ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı adına heyecanlı bir yaz yaşayacaklarını söyledi. Türkoğlu "Heyecanlı bir yaz bizi bekliyor. Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarına başladık. Gerek NBA gerek ING Basketbol Süper Ligi gerekse Avrupa'da ülkemizi temsil eden oyuncuların milli takıma sahip çıkmaları bizi mutlu hissettirdi" dedi.

DİKKATLİ OLMALIYIZ
Başantrenör Ergin Ataman da "Deplasmanda kazanarak 2 galibiyetle üst tura çıkmak Dünya Kupası'na katılım için son derece önemli olacak. İyi bir kadromuz var. Kendimize güveniyoruz. Büyük Britanya maçından galibiyetle dönüp ilk bölümü tamamlayacağız" dedi. Ataman ayrıca "Türkiye ile İngiltere basketbolu arasında çok ciddi fark var. Bu tip milli maçlarda bu tarz ülkelerin takımları özellikle kendi sahalarında çok baskılı ve etkili oyunlar oynayabiliyor. Onun için çok dikkatli olmamız gerekecek" ifadelerini kullandı.

ÇOK DEĞERLİ BİR MAÇ
Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Melih Mahmutoğlu da pazar günkü maç için iddialı konuştu. Tecrübeli basketbolcu "Büyük Britanya karşılaşması bizim için çok değerli. Kazanmak istiyoruz. Çünkü bu grupta alınacak galibiyetler üst tura taşınacak" diye konuştu.

DİĞER
Romain Saiss, Beşiktaş'ı tercih etme sebebini açıkladı! "Valerien Ismael ile aramızda..."
Emine Ün’ün 2021 Nisan’da biten evliliğiyle ilgili şok eden iddialar ortaya atıldı
Fırtına Trezeguet'e kavuşuyor!
Beşiktaş'a Ada'dan transfer harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hidayet Türkoğlu'dan Avrupa Şampiyonası mesajı!
Ergin Ataman: İngiltere'yi yenip...
BELLİ OLDU! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar yatacak? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
KPSS-2022/1 Tercih kılavuzu burada!
LGS kılavuzu yayınlandı mı?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Christian Luyindama Galatasaray'a geri döndü! Christian Luyindama Galatasaray'a geri döndü! 01:23
Nadal Wimbledon'da üçüncü tura yükseldi Nadal Wimbledon'da üçüncü tura yükseldi 00:50
Filenin Sultanları Hollanda'yı 3-0'la geçti Filenin Sultanları Hollanda'yı 3-0'la geçti 00:21
Filenin Sultanları Hollanda'yı 3-0'la geçti Filenin Sultanları Hollanda'yı 3-0'la geçti 00:19
Beşiktaş'ın yeni sezon formaları görücüye çıktı! Beşiktaş'ın yeni sezon formaları görücüye çıktı! 00:00
4 büyüklerin istediği Artem için resmi transfer açıklaması! 4 büyüklerin istediği Artem için resmi transfer açıklaması! 00:00
Daha Eski
G.Saray'dan golcü bombası! O isimden indirim istendi G.Saray'dan golcü bombası! O isimden indirim istendi 00:00
Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss'den iddialı sözler! Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss'den iddialı sözler! 00:00
Zeki Çelik Roma'ya doğru! Zeki Çelik Roma'ya doğru! 23:59
G.Saray'da flaş ayrılık! Resmen açıklandı G.Saray'da flaş ayrılık! Resmen açıklandı 23:59
Montero'ya sürpriz talip! İşte yapılan teklif Montero'ya sürpriz talip! İşte yapılan teklif 23:59
F.Bahçe ve G.Sarya'a transferde şoke eden gelişme! Veto etti F.Bahçe ve G.Sarya'a transferde şoke eden gelişme! Veto etti 23:57