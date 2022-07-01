Heyecana hazır olun

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda pazar günü deplasmanda Büyük Britanya ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı adına heyecanlı bir yaz yaşayacaklarını söyledi. Türkoğlu "Heyecanlı bir yaz bizi bekliyor. Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarına başladık. Gerek NBA gerek ING Basketbol Süper Ligi gerekse Avrupa'da ülkemizi temsil eden oyuncuların milli takıma sahip çıkmaları bizi mutlu hissettirdi" dedi.

DİKKATLİ OLMALIYIZ

Başantrenör Ergin Ataman da "Deplasmanda kazanarak 2 galibiyetle üst tura çıkmak Dünya Kupası'na katılım için son derece önemli olacak. İyi bir kadromuz var. Kendimize güveniyoruz. Büyük Britanya maçından galibiyetle dönüp ilk bölümü tamamlayacağız" dedi. Ataman ayrıca "Türkiye ile İngiltere basketbolu arasında çok ciddi fark var. Bu tip milli maçlarda bu tarz ülkelerin takımları özellikle kendi sahalarında çok baskılı ve etkili oyunlar oynayabiliyor. Onun için çok dikkatli olmamız gerekecek" ifadelerini kullandı.

ÇOK DEĞERLİ BİR MAÇ

Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Melih Mahmutoğlu da pazar günkü maç için iddialı konuştu. Tecrübeli basketbolcu "Büyük Britanya karşılaşması bizim için çok değerli. Kazanmak istiyoruz. Çünkü bu grupta alınacak galibiyetler üst tura taşınacak" diye konuştu.