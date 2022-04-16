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Ergin Ataman A Milli Erkek Basketbol Takımı'mıza imzayı attı: Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum

A Millli Basketbol Takımı'nın yeni koçu Ergin Ataman için basın toplantısı düzenlendi. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile beraber ortak basın açıklaması yapan Ergin Ataman, "Sürece dahil olan her konuda destek olan Spor Bakanımız Sayın Kasapoğlu'na, süreci yakından takip eden, basketbolu çok seven, her türlü desteği veren ve milli takımımızın halkın gururu olmasını isteyen Sayın Cumhurbaşkanımız'a teşekkür ediyorum." dedi. İşte o sözler...

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 11:05 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2022 Cumartesi 11:46
Ergin Ataman A Milli Erkek Basketbol Takımı'mıza imzayı attı: Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum

A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızın yeni koçu Ergin Ataman, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile beraber basın toplantısı düzenledi. Ataman, imzada emeği geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

İşte o sözler...

Ergin Ataman: İzleyenlerin 'Bu takım benim takımım diyeceği bir takım yaratmak istiyoruz. NBA'de, EuroLeague'de çok önemli oyuncularımız var. Dünyada ülkemizi temsil etmek çok önemli evet ama Ay-Yıldız bayrağı teslim etmek de bizim için çok büyük bir sorumluluk.

Çok büyük heyecan duyuyorum. Süreç çok hızlı gelişti. 1 hafta önce Orhun Ene görevden ayrıldı, Hidayet Türkoğlu görüştü. İlk aday olarak beni düşündüklerini belirtti. Şartlarımı sordu. Tek bir şey söyledim, milli takımda çalışmanın hiçbir şartı olamaz.

"CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Sürece dahil olan her konuda destek olan Spor Bakanımız Sayın Kasapoğlu'na, süreci yakından takip eden, basketbolu çok seven, her türlü desteği veren ve milli takımımızın halkın gururu olmasını isteyen Sayın Cumhurbaşkanımız'a teşekkür ediyorum.

Biraz önce mütevazı konuştum, madalya dedim ama Avrupa Şampiyonası'nda tek hedefimiz şampiyonluk olacaktır. Bu kadronun antrenörü Ergin Ataman ise, bu takımın hedefi şampiyonluktur. Hedef büyük ama kadro da büyük."

Birinci yardımcım Hakan Demir, ikinci yardımcım ise Ender Arslan olacak. Mehmet Okur görevine devam edecek. Kadroyu oluştururken tecrübeli ve kapasiteli bir ekip yapmaya çalıştık. Onlara güveniyorum."

Hidayet Türkoğlu: "Bizi hedeflediğimiz noktaya taşıyacak bir başantrenörle anlaşma kararı aldık. Sayın Ergin Ataman'ı göreve davet ettik. Bizi kırmadı. İddialı hedefleriyle aramıza katıldı. Kendisine güveniyoruz ve tam destek veriyoruz."

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