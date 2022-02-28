Türkiye-Yunanistan maçı CANLI

Türkiye grubundaki ilk maçta deplasmanda Belarus'a 84-70 mağlup oldu. Millilerimiz, sahasında Büyük Britanya'yı 84-67 yenmeyi başardı. Ay-yıldızlılar, Yunanistan'a ise deplasmanda 72-71 mağlup oldu.

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Türkiye 13-13 Yunanistan (1. periyot oynanıyor)

B Grubu'nda Türkiye 1 galibiyet, 2 yenilgi ile ikinci sırada. Rakip Yunanistan ise liderlik koltuğunda oturuyor.

TÜRKİYE - YUNANİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ YAYINLANACAK?

Türkiye - Yunanistan maçı NTV'den canlı olarak yayınlanıyor.