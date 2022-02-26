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Devler yıkılıdı

A Milli Basketbol Takımımız, Yunanistan’da geriden gelip öne geçtiği maçta galibiyeti kaçırdı... Melih’in 21 sayısı yetmedi.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
Devler yıkılıdı

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu 3. maçında Yunanistan'a konuk olan A Milli Basketbol Takımımız, son topu iyi kullanamayınca 72-71 yenildi. Maça iyi başlayan 12 Dev Adam, ilk çeyreği 20-13 önde geçmesine rağmen soyunma odasına 40-32 maağlup girdi. Ev sahibi Yunanistan'ın 60-56 önde girdiği final periyodunda bir ara öne geçen Devler, bitime 3 saniye kala Larkin ile son topu iyi kullanamayınca galibiyeti kaçırdı. Gruptaki dördüncü maçımızı pazartesi günü yine Yunanistan ile İstanbul'da oynayacağız.

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