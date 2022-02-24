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Yunanistan Türkiye basketbol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte yanıtı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız kritik bir sınava çıkıyor. FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden ay-yıldızlı ekip Atina'da Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler, bu mücadelenin yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Yunanistan Türkiye basketbol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte yanıtı

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 11:15
Yunanistan Türkiye basketbol maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte yanıtı

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Yunanistan ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, gruptaki ilk maçında deplasmanda Belarus'a 84-70'lik skorla mağlup olurken, Büyük Britanya'yı ise 84-67 yenmişti. Sporseverler, maçla ilgili yayın bilgilerini merak ediyor. Detaylar haberimizde...

📺YUNANİSTAN-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başkent Atina'daki Ano Liossia Olimpik Spor Salonu'nda oynanacak Yunanistan-Türkiye maçı TSİ 19.00'da başlayacak ve NTV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BİR SONRAKİ MAÇ SİNAN ERDEM'DE

Milliler, gruptaki dördüncü maçında yine Yunanistan ile 28 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

2023 DÜNYA KUPASI'NA NASIL GİDİLİYOR

Gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek. Takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak. Milli takım, grupta ilk üç sırayı alması halinde A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekiplerle eşleşecek. İkinci tur gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.

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