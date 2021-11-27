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Barcelona'dan izin çıkmadı! Sertaç Şanlı milli takımda yok

Son dakika spor haberi: İspanya Basketbol Ligi ekiplerinden Barcelona, milli oyuncu Sertaç Şanlı’nın A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın Büyük Britanya ile oynayacağı maç için milli takım kampına katılmasına izin vermedi. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, konuyla ilgili FIBA'ya girişimlerde bulunulduğu belirtildi.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 17:48
Barcelona'dan izin çıkmadı! Sertaç Şanlı milli takımda yok

İspanya Basketbol Ligi ekiplerinden Barcelona, milli oyuncu Sertaç Şanlı'nın A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Büyük Britanya ile oynayacağı maç için milli takım kampına katılmasına izin vermedi.

Konuyla ilgili olarak Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBF) yapılan açıklamada, "FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu ikinci maçında İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda Büyük Britanya ile karşılaşacak olan A Erkek Milli Takımımızda, milli basketbolcumuz Sertaç Şanlı kadroda yer alamayacak. İspanya Basketbol Ligi ekiplerinden FC Barcelona'da oynayan Sertaç Şanlı, kulübünün izin vermemesi nedeniyle milli takımımızın Büyük Britanya ile yapacağı maçta forma giyemeyecek. Türkiye Basketbol Federasyonu konuyla ilgili rahatsızlığını FIBA'ya iletmiş olup gerekli girişimlerde bulunmuştur" denildi.

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