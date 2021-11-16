Elemeler başlıyor

A mıllı Erkek Basketbol Takımı'nın 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 25 Kasım'da Belarus ve 28 Kasım'da Büyük Britanya ile yapacağı maçların kadrosu belli oldu: Buğrahan Tuncer, Tolga Geçim, Shane Larkin, Erten Gazi, Erkan Yılmaz, Furkan Haltalı , Doğuş Özdemiroğlu, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Şehmus Hazer, A. Egemen Güven, S. Emir Kabaca, Berkan Durmaz , Muhsin Yaşar, B. İbrahim Uğurlu, Samet Geyik, Sertaç Şanlı. Belarus ve Yunanistan'ın da bulunduğu grupta ilk 3 sırayı alan takımlar ikinci tura çıkacak.