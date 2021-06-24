Hala şansımız var

Fıba Erkekler Olimpiyat Elemeleri'ne katılmak için bugün Kanada'nın Victoria şehrine gidecek olan Milli Takım'da başantrenör Orhun Ene iddialı açıklamalar yaptı. Usta çalıştırıcı "Bu turnuvada her ülke kadar bizim de şansımız var. Takım olarak potansiyelimizin olduğunu düşünüyoruz. Bu potansiyeli sahaya yansıtmak, iyi ve kötü günde de mental anlamda güçlü kalmak en önemli hedeflerimizden biri. Zaman bizi daha iyi bir takım yapacak. Elimizden geleni yapacağız" dedi. Kaptan Melih Mahmutoğlu da "Halkımız bizden her zaman başarılar bekliyor, savaşmamızı istiyor. Olimpiyat Oyunları'na kalacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.