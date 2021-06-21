Haberler Basket Erkek Milli Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz A Milli Basketbol Takımı'nın Kanada kampına katılacak

ve 'nın kampına katılacak

Menajeri , aday kadroda yer alan ve 'ın 'da gerçekleştirilecek kamp kadrosunda dahil olacağını söyledi.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 19:47
Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz A Milli Basketbol Takımı'nın Kanada kampına katılacak

29 Haziran - 4 Temmuz 2021 tarihleri arasında 'nın kentinde düzenlenecek 'nde mücadele edecek 'nda aday kadrosunda yer alan ve , Kanada'daki kamp kadrosuna dahil olacak.

Menajeri konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kanada'da düzenlenecek Olimpiyat Elemeleri için 'daki hazırlıklarımızı tam kadro olarak sürdürüyoruz. 24 Haziran Perşembe günü organizasyonun yapılacağı Kanada'ya gidip buradaki kamp çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kadromuzda yer alan ve 'de sezonu sona eren Ersan İlyasova ile Furkan Korkmaz da Kanada'da gerçekleştirilecek kamp çalışmalarımıza dahil olacak. 14 kişilik kadromuzla organizasyonda yerimizi alacağız" şeklinde konuştu.

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'ndeki maçlarını Kanada'nın Victoria şehrinde yapacak olan milliler; ve ile B Grubu'nda yer alıyor. Aynı şehirde gerçekleşecek elemelerin A Grubu'nda ise ev sahibi Kanada'nın yanı sıra ve bulunuyor.

gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ sabaha karşı 05.35'te Uruguay ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü TSİ yine sabaha karşı 05.35'te Çekya ile mücadele edecek.

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