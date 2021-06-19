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A Milli Erkek Basketbol Takımı Rusya'ya mağlup oldu

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, Rusya'ya 77-64'lük skorla kaybetti. Ay-Yıldızlılar bir gün önce yine Rusya ile oynadığı müsabakayı ise 80-62'lik skorla kazanmıştı.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2021 Cumartesi 20:39
A Milli Erkek Basketbol Takımı Rusya'ya mağlup oldu

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, hazırlık maçında karşılaştığı Rusya'ya 77-64 mağlup oldu. Ay-Yıldızlılar bir gün önce yine Rusya ile oynadığı müsabakayı ise 80-62 galip tamamlamıştı.

İstanbul Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi (TBF) Başkanı , TBF Yönetim Kurulu Üyesi , TBF Genel Sekreteri ve TBF yetkilileri takip etti.

Rusya karşısında müsabakaya , , Cedi Osman, ve beşiyle başlayan milliler, rakibi karşısında mücadelenin ilk yarısını 34-31 geride tamamladı. A Milli Takım'da Cedi Osman 15 ve 10 sayı kaydederken Rusya'da ise 14 ve 11 sayıyla mücadeleyi noktaladı.

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: , ,
TÜRKİYE: Cedi Osman 15, Samet Geyik, Melih Mahmutoğlu 5, Berk İbrahim Uğurlu 6, Metecan Birsen 4, Sertaç Şanlı 9, Şehmus Hazer 2, Berkan Durmaz 3, Ahmet Buğrahan Tuncer 5, Hüseyin Göksenin Köksal, Alperen Şengün 5, Ömer Faruk Yurtseven 10
RUSYA: Baburin, Mozgov 4, Strebkov 8, Astapkovich 7, Vorontsevich 14, Kardanakhishvili 3, Ivlev 11, Antonov 11, Ukhov 6, Kulagin 8, Komolov 5
1. PERİYOT: 14-15
DEVRE: 31-34
3. PERİYOT: 45-56

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