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Son dakika spor haberleri: 'mızın rakipleri belli oldu!

'mızın 'ndaki rakipleri belli oldu. 'da gerçekleştirilen kura çekiminde 12 Dev Adam, , , , ve ile eşleşti. Ay-yıldızlıların grup karşılaşmalarına Gürcistan’ın kenti ev sahipliği yapacak.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 15:05 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 15:36
Son dakika spor haberleri: A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızın rakipleri belli oldu!

1-18 Eylül 2022 tarihleri arasında , , ve İtalya'nın ortaklaşa düzenleyeceği 'nın kura çekimi Almanya'nın şehrinde bulunan 'de gerçekleştirildi.

Turnuvaya katılmaya hak kazanan 24 takım, altışarlı olarak dört gruba yerleştirildi. Grup maçları 1-8 Eylül tarihleri arasında oynanacak. Gruplarında ilk 4 sırayı alacak takımlar çapraz eşleşme usulü ile Almanya'nın Berlin şehrinde 10-11 Eylül tarihlerinde son 16 turunda karşı karşıya gelecek.

, FIBA'nın Avrupa sıralamasına göre belirlenen torba sisteminde , ve Slovenya ile birlikte 3. torbada yer aldı. Milliler, kura çekiminin ardından A Grubu'nda , , , Gürcistan ve ile eşleşti. Ay-yıldızlıların grup karşılaşmalarına Gürcistan'ın kenti ev sahipliği yapacak.

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda gruplar şöyle oldu:
A Grubu: İspanya, Rusya, TÜRKİYE, Gürcistan, Belçika, Bulgaristan

B Grubu: Almanya, Litvanya, Fransa, Slovenya, Macaristan,

C Grubu: İtalya, Estonya, Yunanistan, Hırvatistan, Ukrayna,

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