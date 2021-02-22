Haberler Basket Erkek Milli Hidayet Türkoğlu: Avrupa Şampiyonası'na katıldığımız için mutluyuz

: Şampiyonası'na katıldığımız için mutluyuz

Başkanı , hem kadınlarda hem erkeklerde Şampiyonası'na katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 23:07
Hidayet Türkoğlu: Avrupa Şampiyonası'na katıldığımız için mutluyuz

, 'nın 'nda 'ı 84-78 yendiği maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, uzun yıllardır Şampiyonası'na katılma geleneğini bir kez daha başardıklarını belirterek, "Hem erkeklerde hem de kadınlarda 'na katıldığımız için mutluyuz. Sezon içinde yaptığımız değişiklikler sonunda genç ağırlıklı bir kadro kurmaktan dolayı çekincelerimiz vardı. Elde ettiğimiz sonuçlarla gelecek yönelik umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz." dedi.

Milli takımda görev alan her oyuncunun ve Hırvatistan karşısında formanın hakkını verdiğini kaydeden Türkoğlu, "Bütün genç kardeşlerimi kutluyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda da aynı çıkışları devam eder. Alttan gelecek oyuncularla ülkemizi gururla temsil edecek milli takımı yaratmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

'in yanı sıra formasını giyen ve 'e teşekkür eden Türkoğlu, "Bugün de Larkin'in mücadelesini ve savunmasını gördünüz. Ne kadar takdir ve teşekkür etsek azdır. Avrupa'nın en iyi oyuncusunun böyle savunma yapması ve mücadele etmesi diğer oyunculara örnek olacaktır. 'nı bu sezon oynamadık Hem kulüplerimize dinlenme fırsatı, hem de milli takımın beraber antrenman yapma fırsatı oldu. Bu takım antrenman yaptıkça daha iyi işler yapacaktır. Son antrenmanlarda iyi bir sinerji yakaladık. ve ekibimizi kutluyoruz. İnşallah aynı şekilde devam ederiz." şeklinde konuştu.

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