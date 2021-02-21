Haberler Basket Erkek Milli A Milli Erkek Basketbol Takımı, Hırvatistan ile karşılaşacak

, ile karşılaşacak

Elemeleri D Grubu'nu ilk 3'te bitirmeyi garantileyen ve bileti alan , gruptaki 6. ve son maçında 22 Şubat Pazartesi günü lider ile karşı karşıya gelecek. Akatlar'da oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 10:00
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Hırvatistan ile karşılaşacak

, Elemeleri D Grubu 6. ve son maçında yarın ile karşılaşacak.

'ndeki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

'un ev sahipliğinde yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilen organizasyonda D Grubu'nun diğer karşılaşmasında ise aynı salonda yarın saat 17.00'de ile karşı karşıya gelecek.

Grubundaki son maçında İsveç'i 88-80 yenen ve ikinci galibiyetini alan milli takım, Hollanda'nın da Hırvatistan'a 65-57 üstünlük sağlamasıyla ilk 3 sırada yer almayı garantileyerek şampiyonaya gitme hakkı elde etti.

D Grubu'nda 4 galibiyeti bulunan lider Hırvatistan ile 3 kez kazanan ikinci sıradaki Hollanda da FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Son sıradaki İsveç'in ise bir galibiyeti bulunuyor.

Bu arada , ilk maçta Hırvatistan'a 79-62 mağlup olmuştu.



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