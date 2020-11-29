Hollanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EuroBasket 2022

2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) Elemeleri D Grubu'ndaki dördüncü maçında Hollanda ile karşılaşacak A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki 997. maçına çıkacak. Maç ile ilgili detaylar basketbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hollanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hollanda - Türkiye maçı 29 Kasım Pazar günü saat 17:00'de NTV'de canlı yayınlanacak.

ORHUN ENE YÖNETİMİNDEKİ 19. MAÇ

A Milli Takım, ikinci kez başantrenörlük koltuğuna oturan Orhun Ene yönetiminde 19. maçına çıkacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından görevden alınan Ufuk Sarıca yerine getirilen Ene, 2011 yılında milli takımın başında 17 müsabakaya çıktı.

Ay-yıldızlı ekip, bu maçların 8'ini kazanırken, 9'unda rakiplerine mağlup oldu.

İKİNCİ DÖNEMİNE YENİLGİYLE BAŞLADI

Orhun Ene, A Milli Takım başındaki ikinci dönemine yenilgiyle başladı.

Ene yönetimindeki milli takım, FIBA 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan'a 79-62 yenildi.