Haberler Basket Erkek Milli Hollanda Türkiye maçı CANLI

maçı CANLI

A 'mız, EuroBasket 2022 Elemeleri D Grubu 4. maçında ile karşılaşıyor. İlk 3 maçından mağlubiyetle ayrılan , gruptan çıkma şansını sürdürmek için mutlak galibiyeti hedefliyor... Kritik karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 16:54 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 18:04
Hollanda Türkiye maçı CANLI

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) Elemeleri D Grubu'nda yer alan A 'mız, dördüncü maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda ile karşılaşıyor.

4 takımlı grupta ilk 3 maç sonunda galibiyeti bulunmayan , son sırada yer alıyor. Hollanda ise 2 galibiyetle 2. sırada bulunuyor. A Milliler, Hollanda'yı yenip gruptan çıkma şansını sürdürmek istiyor.

Grubu ilk 3 sırada bitiren takımlar EuroBasket vizesi almaya hak kazanacak.

HOLLANDA - TÜRKİYE: 43-41 (3. periyot oynanıyor)

İlk yarı sonucu: HOLLANDA 37-41 TÜRKİYE

1. periyot sonucu: HOLLANDA 14-24 TÜRKİYE

HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hollanda - maçı saat 17:00'de başladı ve NTV'den canlı yayınlanıyor.

ORHUN ENE YÖNETİMİNDEKİ 19. MAÇ

A , ikinci kez başantrenörlük koltuğuna oturan yönetiminde 19. maçına çıktı.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından görevden alınan yerine getirilen Ene, 2011 yılında Milli Takım'ın başında 17 müsabakaya çıktı.

Ay-yıldızlı ekip, bu maçların 8'ini kazanırken, 9'unda rakiplerine mağlup oldu.

İKİNCİ DÖNEMİNE YENİLGİYLE BAŞLADI

Orhun Ene, A Milli Takım başındaki ikinci dönemine yenilgiyle başladı.

Ene yönetimindeki milli takım, FIBA 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan'a 79-62 yenildi.

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