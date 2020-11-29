Hollanda Türkiye maçı CANLI

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) Elemeleri D Grubu'nda yer alan A Milli Basketbol Takımı'mız, dördüncü maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Hollanda ile karşılaşıyor.
4 takımlı grupta ilk 3 maç sonunda galibiyeti bulunmayan 12 Dev Adam, son sırada yer alıyor. Hollanda ise 2 galibiyetle 2. sırada bulunuyor. A Milliler, Hollanda'yı yenip gruptan çıkma şansını sürdürmek istiyor.
Grubu ilk 3 sırada bitiren takımlar EuroBasket vizesi almaya hak kazanacak.
HOLLANDA - TÜRKİYE: 43-41 (3. periyot oynanıyor)
İlk yarı sonucu: HOLLANDA 37-41 TÜRKİYE
1. periyot sonucu: HOLLANDA 14-24 TÜRKİYE
HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hollanda - Türkiye maçı saat 17:00'de başladı ve NTV'den canlı yayınlanıyor.
ORHUN ENE YÖNETİMİNDEKİ 19. MAÇ
A Milli Takım, ikinci kez başantrenörlük koltuğuna oturan Orhun Ene yönetiminde 19. maçına çıktı.
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından görevden alınan Ufuk Sarıca yerine getirilen Ene, 2011 yılında Milli Takım'ın başında 17 müsabakaya çıktı.
Ay-yıldızlı ekip, bu maçların 8'ini kazanırken, 9'unda rakiplerine mağlup oldu.
İKİNCİ DÖNEMİNE YENİLGİYLE BAŞLADI
Orhun Ene, A Milli Takım başındaki ikinci dönemine yenilgiyle başladı.
Ene yönetimindeki milli takım, FIBA 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan'a 79-62 yenildi.