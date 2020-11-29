A Milli Basketbol Takımı'mızın Hollanda kadrosu belli oldu!

A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız, EuroBasket 2021 (Avrupa Şampiyonası) Elemeleri D Grubu'ndaki 4. maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi 12 Dev Adam'ın 12 kişilik maç kadrosu açıklandı.

Başantrenör Orhun Ene, Hırvatistan maçının kadrosua göre 2 değişikliğe gitti. Doğuş Balbay ve Şehmus Hazer'in yerine kadroya Doğuş Özdemiroğlu ve Yiğit Arslan dahil edildi.

Milli Takım'ımızda aday kadroda yer alan Metehan Akyel, Berk Demir, Burakcan Yıldızlı, Tolga Geçim gibi isimler ise Hollanda maçı kadrosuna alınmadı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda bugün saat 17.00'da oynanacak olan karşılaşmanın kadrosu şu şekilde:

Ege Arar

Sertaç Şanlı

Buğrahan Tuncer

Shane Larkin

Alperen Şengün

Doğuş Özdemiroğlu

Melih Mahmutoğlu

Göksenin Köksal

Yiğit Arslan

Metecan Birsen

Berkan Durmaz

Berk İbrahim Uğurlu