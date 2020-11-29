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A 'mızın kadrosu belli oldu!

D Grubu'ndaki 4. maçında ile karşılaşacak A 'mızın 12 kişilik maç kadrosu açıklandı. 'da Hırvatistan maçında forma giyen ve 'in yerine kadroya ve dahil edildi.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 13:17 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 13:23
A Milli Basketbol Takımı'mızın Hollanda kadrosu belli oldu!

A Milli Erkek Takımı'mız, EuroBasket 2021 (Avrupa Şampiyonası) Elemeleri D Grubu'ndaki 4. maçında ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi 'ın 12 kişilik maç kadrosu açıklandı.

Başantrenör Orhun Ene, Hırvatistan maçının kadrosua göre 2 değişikliğe gitti. ve 'in yerine kadroya ve dahil edildi.

Milli Takım'ımızda aday kadroda yer alan Metehan Akyel, Berk Demir, Burakcan Yıldızlı, Tolga Geçim gibi isimler ise Hollanda maçı kadrosuna alınmadı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda bugün saat 17.00'da oynanacak olan karşılaşmanın kadrosu şu şekilde:

Ege Arar
Sertaç Şanlı
Buğrahan Tuncer
Shane Larkin
Alperen Şengün
Doğuş Özdemiroğlu
Melih Mahmutoğlu
Göksenin Köksal
Yiğit Arslan
Metecan Birsen
Berkan Durmaz
Berk İbrahim Uğurlu

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