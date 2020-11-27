Hırvatistan-Türkiye | CANLI

FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında A Milli Erkek Basketbol Takım'ımız D Grubu üçüncü maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor.

Başlama düdüğü 19.00'da çalan mücadele Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanıyor. Karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden gerçekleştirebilirsiniz.

CANLI SKOR

HIRVATİSTAN 52-37 TÜRKİYE (3. PERİYOT OYNANIYOR)

1.Periyot sonucu: Hırvatistan 24-7 Türkiye

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yer aldığı D Grubu'ndaki puan durumu şöyle:

1. Hollanda: 5

2. Hırvartistan: 4

3. İsveç: 4

4. Türkiye: 2

TÜRKİYE - HIRVATİSTAN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

FIBA Eurobasket 2021 eleme maçları kapsamında saat 19.00'da başlayan Türkiye - Hırvatistan karşılaşması NTV'den canlı olarak yayınlanıyor.

A MİLLİ TAKIMI'NIN HIRVATİSTAN MAÇI KADROSU

Ege Arar, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı, A. Buğrahan Tuncer, Deshane Davis Larkin, Alperen Şengün, Şehmus Hazer, Melih Mahmutoğlu, Hüseyin Göksenin Köksal, J.Metecan Birsen, Berkan Durmaz, Berk İbrahim Uğurlu

SHANE LARKİN'İN MİLLİ FOTMAYLA İLK KEZ SAHADA OLACAK!

İlk kez formayı giyecek olmanın heyecanını yaşayan Anadolu Efes'in yıldız ismi Shane Larkin şunları söyledi: "Büyük bir heyecan yaşıyorum. Uzun zamandır beklediğim Türkiye formasına kavuşacağım için çok mutluyum. Türk Milli Takımı formasıyla maça çıkmak için sabırsızlanıyorum. Şimdi en büyük amacım parkede bu forma için yararlı olabilmek."