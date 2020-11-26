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A Milli Basketbol Takımı Hırvatistan ile karşılaşacak

A , 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki maçında 27 Kasım Cuma günü Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. 'da 'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 09:40 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 10:07
A Milli Basketbol Takımı Hırvatistan ile karşılaşacak

A , EuroBasket 2022 Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçında 27 Kasım Cuma günü Hırvatistan ile karşılaşacak.

A 'ın Hırvatistan'ın yanı sıra ve ile yer aldığı gruptaki üçüncü ve dördüncü maçlar, yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle 'da 'nda yapılacak.

ile Hırvatistan arasındaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu müsabakadan önce saat 16.00'da ise Hollanda ile İsveç karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım, gruptaki dördüncü maçını ise 29 Kasım Pazar günü saat 17.00'de Hollanda ile yapacak. Grupta aynı gün saat 20.00'de ise İsveç-Hırvatistan müsabakası oynanacak.

Ay-yıldızlı takım, gruptaki ilk maçında Hollanda'ya 72-65, ikinci maçında da İsveç'e 87-80 yenildi.

Gruptaki ilk iki maçını kazanan Hırvatistan liderlik koltuğunda otururken, birer galibiyetleri olan Hollanda ve İsveç ise iki ve üçüncü sırada yer alıyor. Galibiyeti olmayan A Milli Takım ise son sırada bulunuyor.

PUAN DURUMU

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yer aldığı D Grubu'ndaki şöyle:

Takımlar O G M A Y P
1. Hırvatistan 2 2 0 141 115 4
2. Hollanda 2 1 1 131 134 3
3. İsveç 2 1 1 143 152 3
4. Türkiye 2 0 2 145 159 2

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