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A Milli Takımı'mızın belli oldu!

FIBA ’nde D Grubu'nda mücadele eden A Hırvatistan ve ile karşılaşacağı müsabakaların belli oldu. Ufuk Sarıca'nın yerine göreve gelen Orhun Ene kadroya Shane Larkin'i çağırdı.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 13:59
A Milli Basketbol Takımı'mızın aday kadrosu belli oldu!

FIBA 'nde D Grubu'nda mücadele eden A Hırvatistan ve ile karşılaşacağı müsabakaların belli oldu.

İstanbul'un ev sahipliğinde Covid-19 pandemisi nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda A Erkek Milli Takımımız 27 Kasım Cuma günü saat 19.00'da Hırvatistan ve 29 Kasım Pazar günü de saat 17.00'de Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

İşte A Milli Erkek Basketbol Takımımızın aday kadrosu

Ege Arar Aliağa Petkim Spor

Doğuş Balbay

A. Buğrahan Tuncer Anadolu Efes

Deshane Davis Larkin Anadolu Efes

Sertaç Şanlı Anadolu Efes

Tolga Geçim Anadolu Efes

Alperen Şengün Beşiktaş JK

Şehmus Hazer Beşiktaş JK

Berk Demir Darüşşafaka Tekfen

Doğuş Özdemiroğlu Darüşşafaka Tekfen

Metehan Akyel Empera Halı G.Antep

Melih Mahmutoğlu Fenerbahçe Beko

Yiğit Arslan Galatasaray

J.Metecan Birsen Pınar Karşıyaka

Berkan Durmaz Tofaş

Berk İbrahim Uğurlu Tofaş


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