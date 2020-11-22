A Milli Basketbol Takımı'mızın aday kadrosu belli oldu!

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu'nda mücadele eden A Erkek Milli Takımımızın Hırvatistan ve Hollanda ile karşılaşacağı müsabakaların aday kadrosu belli oldu.

İstanbul'un ev sahipliğinde Covid-19 pandemisi nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda A Erkek Milli Takımımız 27 Kasım Cuma günü saat 19.00'da Hırvatistan ve 29 Kasım Pazar günü de saat 17.00'de Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

İşte A Milli Erkek Basketbol Takımımızın aday kadrosu

Ege Arar Aliağa Petkim Spor

Doğuş Balbay Anadolu Efes

A. Buğrahan Tuncer Anadolu Efes

Deshane Davis Larkin Anadolu Efes

Sertaç Şanlı Anadolu Efes

Tolga Geçim Anadolu Efes

Alperen Şengün Beşiktaş JK

Şehmus Hazer Beşiktaş JK

Berk Demir Darüşşafaka Tekfen

Doğuş Özdemiroğlu Darüşşafaka Tekfen

Metehan Akyel Empera Halı G.Antep Basketbol

Melih Mahmutoğlu Fenerbahçe Beko

Yiğit Arslan Galatasaray

J.Metecan Birsen Pınar Karşıyaka

Berkan Durmaz Tofaş

Berk İbrahim Uğurlu Tofaş



