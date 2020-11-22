A Milli Basketbol Takımı'mızın aday kadrosu belli oldu!

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu'nda mücadele eden A Erkek Milli Takımımızın Hırvatistan ve Hollanda ile karşılaşacağı müsabakaların aday kadrosu belli oldu.
İstanbul'un ev sahipliğinde Covid-19 pandemisi nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda A Erkek Milli Takımımız 27 Kasım Cuma günü saat 19.00'da Hırvatistan ve 29 Kasım Pazar günü de saat 17.00'de Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
İşte A Milli Erkek Basketbol Takımımızın aday kadrosu
Ege Arar Aliağa Petkim Spor
Doğuş Balbay Anadolu Efes
A. Buğrahan Tuncer Anadolu Efes
Deshane Davis Larkin Anadolu Efes
Sertaç Şanlı Anadolu Efes
Tolga Geçim Anadolu Efes
Alperen Şengün Beşiktaş JK
Şehmus Hazer Beşiktaş JK
Berk Demir Darüşşafaka Tekfen
Doğuş Özdemiroğlu Darüşşafaka Tekfen
Metehan Akyel Empera Halı G.Antep Basketbol
Melih Mahmutoğlu Fenerbahçe Beko
Yiğit Arslan Galatasaray
J.Metecan Birsen Pınar Karşıyaka
Berkan Durmaz Tofaş
Berk İbrahim Uğurlu Tofaş